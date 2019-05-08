Venezüella'da kendisini devlet başkanı ilan eden ABD destekli Juan Guaido önderliğinde gerçekleştirilen askeri darbe girişiminin bastırılmasının ardından ülkenin lideri Nicolas Maduro Venezüellalılarla bir araya gelmeye devam ediyor.
© REUTERS / Miraflores Palace
Son olarak gençlerle birlikte düzenlenen bir etkiniliğe katılan Maduro, burada rap müzik eşliğinde dans etti.
Kendisi için yazılan bir rap şarkısında dans eden Maduro'nun görüntüleri sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.
Maduro, rap şarkısında dans etti https://t.co/lQEkkSDaDx pic.twitter.com/krejxbcram— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 8, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)