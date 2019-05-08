Maduro, rap şarkısında dans etti

ABD destekli darbe girişiminin bastırılmasının ardından bir kez daha kameralar karşısına çıkan Venezüella lideri Nicolas Maduro, bu sefer rap şarkısında dans ederken görüntülendi.

© REUTERS / Miraflores Palace Maduro: Kesilmesi gereken kafaları keseceğiz

Venezüella'da kendisini devlet başkanı ilan eden ABD destekli Juan Guaido önderliğinde gerçekleştirilen askeri darbe girişiminin bastırılmasının ardından ülkenin lideri Nicolas Maduro Venezüellalılarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak gençlerle birlikte düzenlenen bir etkiniliğe katılan Maduro, burada rap müzik eşliğinde dans etti.

Kendisi için yazılan bir rap şarkısında dans eden Maduro'nun görüntüleri sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

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