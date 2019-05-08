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00:41 09 Mayıs 2019
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    Venezüella'daki darbe girişimine katılan vekillerin yargılanmalarına Meclis'ten izin

    © REUTERS / UESLEI MARCELINO
    Güney Amerika
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    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (167)
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    Venezüella'da başarısız darbe girişimine katılan ve dokunulmazlıkları kaldırılan muhalif Ulusal Meclisin (AN) 7 milletvekilinin yargılanmasına izin çıktı. Milletvekillerinden biri İtalya'nın Caracas büyükelçisinin evine kaçtı.

    Kendini geçici devlet başkanı ilan eden AN Başkanı Juan Guaido'nun 30 Nisan'da bir grup askerle başkent Caracas'ta başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil darbe girişiminde rol alanlar hakkında Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesince (TSJ) başlatılan yasal süreç işliyor.

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    TSJ'nin, Altamira Köprüsü üzerindeki darbe girişimine katılan 7 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebini dün kısa süre içinde olumlu yanıtlayan Kurucu Meclis (ANC), bugün de TSJ'nin ihtiyacı olan yargılama iznini çıkardı.

    Kararda milletvekillerinin 30 Nisan'daki darbe girişimine "açık bir şekilde katıldığı" ifadeleri dikkat çekti.

    ANC Başkanı Diosdado Cabello ise darbe girişiminde rolü olanların yargılanmasının milletvekilleriyle sınırlı kalmayacağını, valilerin de dahil olacağını ve TSJ'nin yargılama taleplerinin tamamına ANC'nin olumlu yanıt vereceğini vurguladı.

    İTALYA BÜYÜKELÇİSİNİN EVİNE KAÇTI

    Öte yandan söz konusu 7 milletvekili arasında bulunan Marianela Magallanes'in, ANC'nin yargılama izni vermesinden kısa süre önce İtalya'nın Caracas büyükelçisinin evine kaçtığı ortaya çıktı. İtalya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, eşi İtalyan vatandaşı olan Magallanes'in büyükelçinin evinde misafir olduğu ve koruma altında bulunduğu belirtildi.

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    TSJ, Başsavcı Tarek William Saab'ın başvurusu doğrultusunda, AN milletvekilleri Henry Ramos Allup, Luis German Florido, Marianela Magallanes Lopez, Jose Simon Calzadilla Peraza, Andres Enrique Delgado Velazquez, Amerigo De Grazia ve Richard Jose Blanco Delgado hakkında yasal süreç başlatmış, dokunulmazlıkların kaldırılması ve yargılama izninin verilmesi için ANC'den müsaade istemişti.

    Aylardır büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezüella'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu. Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

    Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı. Guaido, 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (167)

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    Etiketler:
    İtalya, Venezüella Ulusal Meclisi, Venezüella
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