Brezilya'da mahkemeden eski Devlet Başkanı Temer'in yeniden tutuklanması kararı

Brezilya'da bir mahkeme, eski Devlet Başkanı Michel Temer'in yolsuzluk iddialarıyla ilgili devam eden soruşturma nedeniyle tekrar hapsedilmesi yönünde karar çıkardı.

© REUTERS / Leonardo Benassatto Lula 'hapiste çürüsün' diye 12 yıl 11 aya daha mahkum edildi

Brezilya eski Devlet Başkanı Michel Temer, savcılar tarafından Rio de Janeiro yakınlarındaki Angra 3 nükleer santral kompleksine ilişkin rüşvet planında yer almakla suçlanmıştı.

Temer'e yönelik soruşturma, Brezilya'da onlarca iş insanı ve politikacının tutuklanarak cezaevine gönderilmesine neden olan ülkenin en büyük yolsuzluk soruşturması 'Araç Yıkama' operasyonlarının bir parçasıydı.

Reuters'ın haberine göre, eski Devlet Başkanı Temer, serbest bırakılmadan önce Eletronuclear'a yönelik yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili suçlamalar nedeniyle mart ayında birkaç günlüğüne tutuklandı.

Reuters, bir mahkemenin, Temer'in yolsuzluk iddialarıyla ilgili devam eden soruşturma nedeniyle tekrar hapsedilmesi yönünde karar aldığını bildirdi.

Brezilya merkezli haber sitesi Globo, Temer'in mart ayında tutuklanmasının, enerji şirketi Petrobras'taki yolsuzluk skandalıyla ilgili polis operasyonu çerçevesinde gerçekleştiğini duyurdu.

© AP Photo / Leo Correa Yolsuzlukla suçlanıyordu: Eski Brezilya Cumhurbaşkanı Temer serbest

Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmayı yürüten savcılar, Odebrecht isimli inşaat firmasının, 8 ihale karşılığında eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya rüşvet verdiğini ileri sürmüştü.

Mart 2015'te başlatılan soruşturmada, aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Davada, eski Petrobras Genel Müdürü Paulo Roberto Costa 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılırken Lula da Mart 2016'da soruşturmaya dahil edilmişti.

Federal Savcılık, Lula'yı, 14 Eylül 2016'da pasif yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlamış, 6 gün sonra iddianamenin kabulüyle Lula sanık koltuğuna oturmuştu. Lula, rüşvet ve Petrobras'ta OAS şirketini kolladığı iddialarını reddetmiş, avukatları da şikayetleri destekleyecek hiçbir kanıtın olmadığını savunmuştu.

Temyiz Mahkemesi, Lula'ya yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla federal mahkemede daha önce verilen 9.5 yıl hapis cezasını 12 yıla çıkarmıştı.