Maduro: Putin ve Rusya halkını Kızıl Ordu'nun Alman faşizmi karşısındaki zaferi için tebrik ederim

Twitter hesabından açıklama yapan Maduro, "Bugün Kızıl Ordu'nun Alman faşizmine karşı kazandığı zaferin 74. yıldönümünü kutlayan Devlet Başkanı Putin'i ve tüm Rusya vatandaşlarını tebrik ederim" ifadelerini kullandı.
Maduro, "Bu, neo-faşizm ve emperyal neo-sömürgecilik ile mücadeleye ilham veren kahramanca bir başarıdır" vurgusu yaptı.
Felicito al hermano Presidente Vladímir Putin y a todo el pueblo ruso, quienes celebran hoy #9May los 74 años de la Victoria del Ejército Rojo contra el fascismo alemán. Una gesta heroica que inspira a quienes luchamos contra el neofascismo y el neocolonialismo imperial. pic.twitter.com/zrESLpN7jh— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 9 Mayıs 2019
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