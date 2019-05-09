Maduro: Putin ve Rusya halkını Kızıl Ordu'nun Alman faşizmi karşısındaki zaferi için tebrik ederim

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve Rusya halkını Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferin 74. yıldönümü dolayısıyla kutladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Maduro, "Bugün Kızıl Ordu'nun Alman faşizmine karşı kazandığı zaferin 74. yıldönümünü kutlayan Devlet Başkanı Putin'i ve tüm Rusya vatandaşlarını tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Maduro, "Bu, neo-faşizm ve emperyal neo-sömürgecilik ile mücadeleye ilham veren kahramanca bir başarıdır" vurgusu yaptı.