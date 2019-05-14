Arjantin'de bir kişi başkanlık sarayına silahla girmeye çalıştı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki devlet başkanlığı sarayı Casa Rosada'ya silahla girmeye çalışan bir kişi tutuklandı.

© REUTERS / AGUSTIN MARCARIAN Arjantin'de milletvekiline silahlı saldırı: 1 kişi gözaltına alındı

Arjantin’de Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin de katılacağı bir organizasyonu izlemeye gelenlerin arasına karışan silahlı bir kişinin başkanlık sarayı Casa Rosada’ya girmeye çalıştığı bildirildi.

35 yaşındaki Francisco Ariel Muniz, içeriye girmeye çalışırken ziyaretçi listesinde adının yer almadığının tespit edilmesi üzerine güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Maniz elindeki çantayı bırakıp kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Çantanın bomba şüphesiyle ekipler tarafından incelendiği ve içerisinden Magnum 44 Taurus marka silah çıktığı öğrenildi.

Federal Mahkeme'de halkı korkutma suçuyla hakim karşısına çıkarılan Muniz hakkında tutuklama kararı verildi.