Kolombiya Başsavcısı'ndan FARC lideri kararına 'tepki' istifası

Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez, Özel Barış Hukuku (JEP) mahkemesinin eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) sembol isimlerinden Jesus Santrich'in serbest bırakılması kararına tepki olarak istifa etti.

© REUTERS / John Vizcaino Eski FARC gerillaları yemin edip siyasete başladı

Kolombiya hükümeti ve FARC arasında imzalanan barış anlaşmasının en kilit kurumlarından JEP'in gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez olan ve uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan Santrich'in serbest bırakılmasını talep eden ve ABD'ye gönderilmesinin önüne geçen kararı, ülke başsavcısının istifasına neden oldu.

JEP'in "Santrich'in derhal serbest bırakılması" kararı sonrası kameralar karşısına geçen Martinez, istifa ettiğini ve kararından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Martinez, "JEP'in hukuk devletine meydan okumasını desteklemeyeceğim" dedi.

FARC'ın sembol isimlerinden Santrich, Başsavcı Martinez'in yürüttüğü soruşturma çerçevesinde geçen yıl 9 Nisan'da Bogota yakınlarındaki çiftliğine düzenlenen baskında gözaltına alınmış, haziran sonunda da tutuklanmıştı.

Santrich'in tutukluluğu ülke kamuoyunda büyük tartışmalara ve FARC içinde bölünmelere yol açmış, FARC'ın barış anlaşmasını reddederek kayıplara karışan üst düzey isimleri Başsavcı Martinez'i "barış karşıtı olmak ve ABD ile birlikte hareket etmek" ile suçlamıştı.

Kamuoyunda gerçek ismiyle pek bilinmeyen ve yaşadığı görme bozukluğundan dolayı sürekli güneş gözlüğü takan Santrich, 21 yaşında katıldığı FARC'ın sembol isimlerinden biri haline gelmiş, FARC'ın siyasi kolu olarak kurulan Toplumun Alternatif Devrimci Gücü'nün, Kolombiya Kongresi'ne göndereceği isimler arasında yer almıştı.