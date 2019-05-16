Maduro: Donald Trump, siz bir saldırgansınız

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Venezüella’ya uçak seferlerini askıya alma kararıyla sadece Venezüellalılara değil, kendine de zarar verdiklerini söyleyerek, yapılanı hareket özgürlüğüne saldırı olarak niteledi.

ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Lan Chao’nun güvenlik gerekçesiyle Venezüella'ya uçak seferlerinin askıya alma yönündeki kararını değerlendiren Maduro, söz konusu kararın sadece kendi ülke vatandaşlarına değil, ABD’yi de zarara uğrattığını söyleyerek, yapılanı hareket özgürlüğüne saldırı olarak niteledi.

“Bu seferleri kullanarak uçan kimlerdi? ABD ve Venezüella’da yaşayan Venezüellalılar. ABD’de iş yapan, orada akrabaları ya da oturumları olan ve ABD’ye sürekli olarak giden Venezüellalılar. Bunun dışında Venezüella’ya gelen ya da (buradan) ABD’ye fiden Amerikalılar ve diğer ülke vatandaşları söz konusu” diyen Maduro, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu uçuşları askıya alan (ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi ne elde etti? Hiçbir şey. Kendilerine ve hareket özgürlüğü olan vatandaşlara zarar verdi. Donald Trump, siz bir saldırgansınız, uçuşları yasaklayarak Venezüellalıların ve tüm dünya vatandaşlarının hareket özgürlüğüne saldırdınız. Donald Trump, aleni olarak ilan ettiğiniz özgürlük nerede?”

Söz konusu yasağın ayrıca iş adamlarını ve varlıklı kişileri de etkilediğine söyleyen Maduro, kararın nefret ve intikam duygularıyla verildiğine dikkat çekerek, “ABD Venezüella’nın orta sınıf vatandaşlarına ve Venezüella’ya gitmek isteyen kendi vatandaşlarına zarar verdi” dedi.

ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Lan Chao, dün güvenlik gerekçesiyle Venezüella'ya uçak seferlerinin askıya alınması için talimat vermişti.