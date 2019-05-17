Kolombiya'da serbest bırakılması beklenen FARC lideri cezaevinde yaralandı

Kolombiya'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla geçen yıl tutuklanan ve özel mahkemenin birkaç gün önce serbest bırakılmasını istediği eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) sembol isimlerinden Jesus Santrich cezaevinde yaralandı.

Gazetecilere açıklama yapan Santrich'in avukatlarından Gustavo Gallardo, FARC liderinin başkent Bogota'daki La Picota cezaevinde yaralandığını belirtti.

Gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez olan Santrich hakkında bilgi edinmelerine cezaevi yönetimi tarafından izin verilmediğini öne süren Gallardo, ayrıca müvekkiline gerekli yardımın da yapılmadığını iddia etti.

Cezaevlerindeki güvenlikten sorumlu General William Ruiz Garzon ise Santrich'in durumunun kontrol altında olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

NASIL YARALANDIĞI BİLİNMİYOR

Santrich'in nasıl yaralandığına ilişkin belirsizlik ise halen sürüyor. Avukatlarının herhangi bir açıklama yapmadığı bu hususta Kolombiya basını Santrich'in kendini yaraladığını iddia etti.

CEZAEVİNDEN NOT

© REUTERS / Luisa Gonzalez Kolombiya'da eski FARC komutanları barış mahkemesine çıktı

Bu arada Santrich'in yazdığı belirtilen ve önce gazetecilerle ardından sosyal medyada paylaşılan nota göre, Santrich, serbest bırakılması talimatı Başsavcı Vekili Fabio Espitia tarafından imzalanmasına rağmen serbest kalmamasından şikayet etti.

Santrich ayrıca Cezaevi yönetimi ile görüşemediğini ve serbest bırakılma talimatı gelmesine rağmen, koğuşunun iki kez arandığını öne sürdü.

CEZAEVİ ETRAFINDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Kolombiya'da Özel Barış Hukuku (JEP) mahkemesi tarafından serbest bırakılmasına ve ABD'ye iadesinin uygun olmadığına karar verilen Santrich'in tutulduğu cezaevi La Picota etrafında gazetecilerin bekleyişi ise devam ediyor.

Cezaevi etrafında ayrıca FARC'ın siyasi partisi Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) mensupları Santrich'ten bir haber almak için bekliyor.

ABD'NİN 'VATANSEVER' OLARAK NİTELENDİRDİĞİ BAŞSAVCI İSTİFA ETMİŞTİ

Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez, Santrich'in serbest bırakılması kararı sonrası "JEP'in hukuk devletine meydan okumasını desteklemeyeceğim." açıklamasını yaparak, istifa etmişti.

Santrich'i ısrarla ABD'ye göndermek istediği bilinen Martinez'e en çarpıcı destek de yine ABD'den gelmiş, bu ülkenin Bogota'daki Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından Martinez'in "gerçek bir vatansever" olduğu duyurulmuştu.

FARC'IN SEMBOL LİDERLERİNDEN SANTRICH

FARC'ın en sembol isimlerinden Santrich, istifa eden Başsavcı Martinez'in yürüttüğü soruşturma çerçevesinde geçen yıl 9 Nisan'da Bogota yakınlarındaki çiftliğine düzenlenen baskında gözaltına alınmış, haziran sonunda da tutuklanmıştı.

Santrich'in tutukluluğu ülke kamuoyunda büyük tartışmalara ve FARC içinde bölünmelere yol açmış, FARC'ın barış anlaşmasını reddederek kayıplara karışan üst düzey isimleri Başsavcı Martinez'i "barış karşıtı olmak ve ABD ile birlikte hareket etmek" ile suçlamıştı.

© REUTERS / John Vizcaino Eski FARC gerillaları yemin edip siyasete başladı

Kamuoyunda gerçek ismiyle pek bilinmeyen ve yaşadığı görme bozukluğundan dolayı sürekli güneş gözlüğü takan Santrich, 21 yaşında katıldığı FARC'ın sembol isimlerinden biri haline gelmiş, FARC'ın siyasi kolu olarak kurulan parti FARC'ın da Kolombiya Kongresine göndereceği isimler arasında yer almıştı.