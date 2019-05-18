Cinsel istismarı gizleyen piskopos istifa etti

Papa Francis, cinsel istismarın örtbas edilmesi konusunda hakkında soruşturma başlatılan Brezilyalı piskopos Vilson Dias de Oliveira'nin istifasını kabul etti.

© AFP 2019 / Şili'de Katolik Piskoposlar Konferansı genel merkezine cinsel istismar operasyonu

Cinsel istismarda bulunan bir papazı koruduğu iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan Brezilya’nın Limeira piskoposu Vilson Dias de Oliveira'nin istifası Papa Francis tarafından kabul edildi.

İddiaya göre, piskopos cinsel istismarla suçlanan bir papazı korudu. Piskopos ayrıca polise, nisan ayında şahsi kullanımı için bağış parasını zimmetine geçirdiğini de itiraf etti.

Piskoposluğun internet sitesinde yayımlanan istifa mektubunda Dias de Oliveira, "Limeira'daki kiliseye, bana ve diğer cemaate karşı saldırılar belirdi. Piskoposluğun iyiliği için böyle bir yol izledim" ifadelerini kullandı.