Venezüellalı askerlerden ABD’ye: Ellerimizde silahlarımızla bekliyoruz

Maduro dün Aragua eyaletini ziyaret ederek binlerce asker ve subayla birlikte bağlılık yürüyüşü gerçekleştirdi. Maduro etrafında askerler ve zırhlı araçlarla birlikte iki kilometre yürüdü.

© AFP 2019 / Yuri CORTEZ Maduro: Donald Trump, siz bir saldırgansınız

Venezüella lideri daha sonra bazı askerleri başarılarından dolayı ödüllendirdi ve ABD emperyalizmini eleştirdi.

Maduro’nun eleştirisinden sonra askerler cevaben “Sadece savaşanlarındır var olma hakkı. Asla işgal edemezsin benim vatanımı. Dinle küçük gringo, biz hazırız. Bekliyoruz, ellerimizde silahlarımız” ifadelerini kullandı.