Maduro'dan Guaido'nun başkanlığındaki Ulusal Meclis'e erken seçim çağrısı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'nun başkanlığındaki ve çoğunluğu muhaliflerin elinde bulunan Ulusal Meclis'in (AN) yenilenmesi için erken seçim çağrısı yaptı.

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS Norveç medyası: Venezüella hükümeti ile muhalefet Oslo'da görüştü

Venezüella'da, iktidardaki Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) mensupları, Maduro'nun yüzde 68'le kazandığı seçimlerin birinci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen mitingde buluştu.

Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores önünde gerçekleştirilen mitingte konuşan Maduro, ülkedeki krizin ana noktasını oluşturan muhalif AN'nin yenilenmesi için seçimlere gitmeyi teklif etti.

Maduro, "Son 5 yıldır meşruiyeti bulunmayan yegane yasama organını meşrulaştıracağız. Ulusal Meclis için erken seçime gidelim ve kimin halk desteğine sahip olduğunu görelim. Bakalım kimin halkta karşılığı var, bakalım kim kazanacak?" diye konuştu.

© AP Photo / Ariana Cubillos Uluslararası Temas Grubu, Caracas'ta Maduro ve Guaido ile görüştü

Venezüella muhalefeti ile Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan görüşmelere de değinen Maduro, görüşmelerin Norveç hükümeti sayesinde gerçekleştirildiğini ve olumlu geçtiğini söyledi.

İspanya merkezli yayın yapan internet haber sitesi Alnavio, krizin başından bu yana aralarında herhangi bir temas bulunmayan hükümet ve muhalefet temsilcilerinin Norveç’in ara buluculuk teklifi üzerine bu ülkenin başkenti Oslo’ya gittiğini aktarmıştı.