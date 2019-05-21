Venezüella'nın Rusya Büyükelçisi: Venezüella'da Rus askeri üssü kurulması planlanmıyor

© Sputnik / Michael Voskresenskiy Rusya, ABD yaptırımlarının etkisinin azaltılması için Venezüella ve Küba'ya yardım edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Tortos, Moskova yönetiminin Venezüella'da Rus askeri üssü kurmayı planladığına dair haberleri yalanladı.

Rusya ve Venezüella hükümetinden hiç kimsenin Venezüella'da Rus üssü kurulacağı konusunda bir şey söylemediğini kaydeden Tortos, "Dünya genelinde kaç askeri üsleri bulunduğunu ABD'lilere sormalıyız. Kaç tane olduğunu biliyor musunuz? 800'den fazla" ifadelerini kullandı.