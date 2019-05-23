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    AB: Venezüella'da askeri çözümlere inanmıyoruz

    European External Action Service
    Güney Amerika
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (179)
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    Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi (EEAS) Genel Koordinatörü Helga Schmid, "Venezüella'da askeri çözümlere inanmıyoruz" diyerek, halkın zarar görmemesi için Venezüella’ya yaptırım uygulamadıklarını söyledi.

    AB’nin dış politikasını koordine eden Avrupa Birliği Eylem Servisi (EEAS) koordinatörü Helga Schmid, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te Amerika kıtası ülkelerinin elçileriyle bir seminere katıldı.

    Mariya Zaharova
    © Sputnik / Рамиль Ситдиков
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    Buenos Aires Büyükelçisi'nin ikametgâhında düzenlenen basın toplantısında konuşan Schmid, "Askeri çözümlere veya müdahalelere inanmıyoruz. Çünkü her zaman çok büyük acılar veriyor. Uluslararası Temas Grubu ve Lima Grubu gibi diplomatik çözümler arıyoruz" dedi. 

    Venezüella için AB’nin 28 üyesinin aynı pozisyona sahip olmasının önemli olduğunu belirten Schmid, “Bu her zaman kolay değildir, ancak bu durumda başardık" ifadelerini kullandı. Schmid, AB'nin, insani krizden etkilenen Venezüella halkına zarar vermek istemediği için ambargo uygulamadığını vurguladı. “Bizim için yaptırımlar hiçbir zaman kendi başına bir araç değildir” diyen Schmid, sadece Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine, askeri teçhizat alımı konusunda özel yaptırımlar uyguladıklarını vurguladı.

    Nicolas Maduro
    © AP Photo / Ariana Cubillos
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    Schmid, Maduro için "Meşruiyete sahip değil, olmayacak da. Ülkedeki tek demokratik organ Ulusal Meclis'tir. Biz de onları tanıyoruz" ifadelerini kullandı. 

    AB, İRAN'A YAPTIRIM UYGULAMAYACAK

    Son dönemde yaşanan İran krizine de değinen Schmid, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından onaylanan yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiği sürece AB'nin herhangi bir yaptırım uygulamayacağını belirtti.

    Ancak sadece AB’nin değil, Çin ve Rusya'dan da taahhütler olması gerektiğini savundu. ABD'nin yaptırımlarının normal dışı olduğunu söyleyen Schmid, “Bu nedenle elbette İran'la ticaret yapma kabiliyetimizi etkiliyorlar" diye konuştu. 

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (179)
    Etiketler:
    yaptırım, İran, Uluslararası Temas Grubu (ICG), Lima Grubu, Avrupa Birliği (AB), Venezüella
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