Lavrov: Stratejik müttefikimiz Küba’yı desteklemeye devam edeceğiz

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla ile bir araya gelen Lavrov “Gelecekte de bizi birbirimize bağlayan ortak tarihimiz, uluslararası hukuka riayet ve devletlerin egemen eşitliği prensiplerimiz ile stratejik müttefikimiz Küba’ya yönelik desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Lavrov, stratejik ortaklık çerçevesinde güvenilir dış politika diyaloğuna değer verdiklerini belirtti.

Rus Bakan ayrıca Rusya’nın, sosyo-ekonomik alan ve yeni anayasa kabulü konusu da dahil olmak üzere Küba’da gerçekleşen kapsamlı dönüşümü ‘sempati ile’ takip ettiklerini ekleyerek, “Dostlarımıza büyük başarılar diliyoruz” dedi.