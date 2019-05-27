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17:02 27 Mayıs 2019
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    Jair Bolsonaro

    Protestocu öğrencilere 'embesil ve kullanışlı budala' diyen Brezilya lideri: Kabul ediyorum, aşırı tepki gösterdim

    © REUTERS / Adriano Machado
    Güney Amerika
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    Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eğitim fonlarındaki kesintileri protesto için 15 Mayıs'ta sokaklara dökülenleri 'kullanışlı budalalar' diye nitelemesine gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı: Aslında kullanışlı masumlar demek istemiştim.

    © REUTERS / RODOLFO BUHRER
    Bolsonaro, bütçe kesintisini protesto eden öğrencilere 'embesil' diye seslendi
    'Brezilya'nın Trump'ı' diye de anılan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eğitim fonlarındaki kesintileri protesto için 15 Mayıs'ta sokaklara dökülenleri 'kullanışlı budalalar' diye nitelemesine gelen tepkiler üzerine "Aşırı tepki gösterdim" açıklamasını yaptı. 

    'ÖĞRETMENLER TARAFINDAN KULLANILIYORLAR'

    "Aşırı tepki gösterdim, kabul ediyorum, aşırı tepki gösterdim" diye konuşan aşırı sağcı lider, aslında 'kullanışlı budalalar' demek istemediğini, doğru ifadenin 'kullanışlı masumlar' olduğunu savundu. 

    Yine öğrencilerin öğretmenler tarafından kullanıldığını savunan Bolsonaro, şunları söyledi:

    BOLSONARO'YA GÖRE ÖĞRETMENLERİN GÖREV TANIMI

    Jair Bolsonaro
    © AP Photo / Leo Correa
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    "Bu gösterilerde gençlerin büyük ağırlıkları olduğunu biliyoruz. Üzgünüm, ama öğretmenler tarafından kullanılıyorlar. O azınlık bu gençleri iyi profesyonellere, iyi çalışanlara ya da iyi patronlara dönüştürmek için uğraşmıyor."

    BUGÜNE DEĞİNKİ EN BÜYÜK PROTESTO

    Ekimde seçilen Bolsonaro'nun ocakta koltuğa oturmasından beri karşılaştığı en büyük protestoyu, Eğitim Bakanlığı'nın zaruri olmayan harcamaları dörtte birini dondurduğu açıklaması tetikledi. 15 Mayıs'ta üniversitelerin başını çektiği protestolarda 200'den fazla kentte on binlerce öğretmen ve öğrenci, hem eğitim bütçesi kesintilerine hem de Bolsonaro hükümetine 'hayır' dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Bolsonaro ise protestocu öğrencilerden "Suyun formülünü sorarsanız bilmezler, hiçbir şey bilmezler. Onlar embesil ve kullanışlı budala, Brezilya’daki pek çok federal üniversitenin çekirdeğini oluşturan akıllı küçük bir azınlığın manevra kitlesi olarak kullanılıyorlar" diye söz etti. 

    BU KEZ BOLSONARİSTAS SOKAKLARDA

    Dün 300'den fazla kentte Brezilya bayrakları sallayan ve 'Brezilya'yı yeniden muhteşem yap' yazılı kasketler takan Bolsonaro taraftarları sokaklara dökülüp Kongre'den aşırı sağcı liderin 'reformlarını' hızla onaylamasını talep etti.

    Jair Bolsonaro
    © AFP 2019 / Mandel Ngan
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    Brezilya'nın Trump'ının çevre karşıtı politikaları yüzünden mahvolması beklenen Amazon bölgesini de 'Bolsonaristas' kapladı.

    Ancak medyaya göre ülke çapındaki gösterilere katılım 15 Mayıs protestolarının altında kaldı.

    Muhaliflerin 'yandaşları radikalleştirme ve demokratik kurumlara Başkan'ın planlarını onaylamaları için baskı yapma aracı' olarak eleştirdiği dünkü mitinglere bizzat katılmayan Bolsonaro, Twitter hesabından 4.3 milyon takipçisine miting videolarını paylaştı.

    Kilise çıkışı da "Bugün, halkın bu ulusun geleceğini savunmak için sokaklara çıktığı gündür" diye konuştu.

    ANKETLERDE DESTEK ERİYOR

    Brazil's new President Jair Bolsonaro waves as he drives past before his swear-in ceremony
    © REUTERS / Ricardo Moraes
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    4 yıllığına seçilen Bolsonaro'ya halk desteği ilk 5 ayda erimeye geçti. Muhafazakar çizgideki Estado de São Paulo gazetesinde yayımlanan ankete göre Bolsonaro yönetimini kötü veya korkunç addedenlerin oranı şubat ayında yüzde 17 iken artık yüzde 36'ya ulaştı. 

    Brezilya'da ekonomik durgunluğun aşılamadığı, siyasi çekişmelerin çığrından çıktığı manzaraya Bolsonaro'nun kutuplaştıran politikaları, ailesinin organize suç örgütleriyle ilişkileri ve oğullarından birinin karıştığı yolsuzluk skandalı eklenmiş durumda. 

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