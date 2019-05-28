Küba'dan, Maduro hükümetinin ABD destekli muhaliflerle görüşmesine destek

Küba, Venezüella'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ile seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin Norveç'te yaptığı görüşmeyi desteklediklerini açıkladı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Guaido ile Devlet Başkanı Maduro hükümetinin Norveç'te yaptığı görüşmeye ilişkin başlattıkları diyalog sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

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Rodriguez, "Bolivarcı hükümetin ve Venezüella halkının kesinlikle egemenlik haklarını gözeten her türlü diyalog sürecine destek verdiğimizi belirtmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

ABD'nin Venezüella'ya ilişkin tutumunu da sert bir şekilde eleştiren Rodriguez, "Nicolas Maduro, Venezüella'nın seçilmiş devlet başkanıdır. Maduro ile tam dayanışma içerisindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Venezüella'nın siyasi aktörlerinin Norveç'in ara buluculuğunda yürütülen müzakere sürecini devam ettirme kararı aldığı ve gelecek hafta Oslo'da bir araya gelecekleri belirtilmişti.

Bakanlık ayrıca, Venezüellalı tarafların ortak noktada buluşması için Norveç'in çabalarına devam edeceğini vurgulamıştı.

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS Norveç medyası: Venezüella hükümeti ile muhalefet Oslo'da görüştü

Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, Maduro hükümetiyle Norveç'te görüşmüştü.

Aylardır tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezüella'da, hükümeti devirmek için ABD başta olmak üzere birçok ülkeden destek alan Guaido, defalarca reddettiği müzakere masasına oturduğunu yazılı açıklamayla duyurmuştu.

Müzakere heyetinde, AN İkinci Başkan Yardımcısı Stalin Gonzales, eski milletvekilleri Fernando Martinez Mottola ve Gerardo Blyde ile teknik danışmanlık görevinde Vicente Diaz'ın bulunduğu kaydedilmişti.