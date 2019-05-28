Küba'dan, Maduro hükümetinin ABD destekli muhaliflerle görüşmesine destek

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Guaido ile Devlet Başkanı Maduro hükümetinin Norveç'te yaptığı görüşmeye ilişkin başlattıkları diyalog sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtti.
ABD'nin Venezüella'ya ilişkin tutumunu da sert bir şekilde eleştiren Rodriguez, "Nicolas Maduro, Venezüella'nın seçilmiş devlet başkanıdır. Maduro ile tam dayanışma içerisindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.
Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Venezüella'nın siyasi aktörlerinin Norveç'in ara buluculuğunda yürütülen müzakere sürecini devam ettirme kararı aldığı ve gelecek hafta Oslo'da bir araya gelecekleri belirtilmişti.
Bakanlık ayrıca, Venezüellalı tarafların ortak noktada buluşması için Norveç'in çabalarına devam edeceğini vurgulamıştı.
Aylardır tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezüella'da, hükümeti devirmek için ABD başta olmak üzere birçok ülkeden destek alan Guaido, defalarca reddettiği müzakere masasına oturduğunu yazılı açıklamayla duyurmuştu.
Müzakere heyetinde, AN İkinci Başkan Yardımcısı Stalin Gonzales, eski milletvekilleri Fernando Martinez Mottola ve Gerardo Blyde ile teknik danışmanlık görevinde Vicente Diaz'ın bulunduğu kaydedilmişti.
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