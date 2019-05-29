Meksika'da yolsuzluk soruşturması

Meksika'da devlete ait petrol şirketi Petroleos Mexicanos (Pemex) ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında çelik üreticisi Altos Hornos şirketinin sahibi iş adamı Alonso Ancira gözaltına alındı ve şirkete ait hesaplar donduruldu.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Altos Hornos'un Yönetim Kurulu Başkanı Ancira'nın, yolsuzluk soruşturması kapsamında İspanya'da gözaltına alındığı ve şirkete ait hesapların tedbir amaçlı dondurulduğu bildirildi.

In the Mexican government’s first major anticorruption prosecution, the former head of the state-run oil company has been charged with accepting bribes in connection with the sale of a fertilizer plant to the state-run company https://t.co/qH5wjpivuT — New York Times World (@nytimesworld) May 29, 2019

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© REUTERS / Henry Romero Trump ve Nieto arasında, Meksika sınırı duvarı için 'para' tartışması

Şirketten yapılan açıklamada, "Hesapların dondurulması emsalsiz ve keyfi bir uygulamadır ve tüm yönleriyle bir hak gasbıdır" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Sayıştayın Brezilya inşaat şirketi Odebrecht etrafında gelişen yolsuzluk soruşturmasında şahsına ait banka hesaplarını soruşturmacılardan gizlediği gerekçesiyle geçen hafta 10 yıl süreyle kamu görevinden men ettiği Pemex eski yöneticisi Emilio Lozoya'nın banka hesaplarının da dondurulduğu ve gözaltına alınacağı iddia edildi.

Savcılık Lozoya'nın banka hesaplarının dondurulduğu bilgisini doğrulamazken, Lozoya'nın avukatı Javier Coello Trejo, hesapların dondurulduğunu teyit ederek yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.

Ancira ve Lozoya'nın, Pemex'in 2015'te Altos Hornos'a ait gübre üreticisi Fertinal'i 635 milyon dolar bedelle satın alma işlemiyle ilgili soruşturulduğu tahmin ediliyor.