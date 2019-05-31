Meksika lideri Obrador’dan Trump’a tepki: Sosyal problemler vergilerle çözülemez

Obrador, yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın kararını eleştirerek, göçmenlik gibi sosyal sorunların vergiler ya da zorlayıcı tedbirlerle çözülemeyeceğini belirtti.

ABD tarihinde göçmenlerin oynadığı rolün önemine değinen Obrador, Trump'a "Göçmenlerin kardeşlik içinde yaşadığı ülkeyi bir anda nasıl göçmenlerin kötü muamele ve zulüm gördükleri bir gettoya çevirebildin?" sorusunu yöneltti.

“Özgürlük Heykeli yalnızca boş bir sembol değildir” değerlendirmesinde bulunan Meksikalı lider şu ifadeleri kullandı:

"Vergiler işe yaramayacak. Vergilerin göçle hiçbir ilgisi yok. Göçmenler göç etmeye devam edecek, bu ekonomik bir meseleden ziyade sosyal bir mesele.

Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre; Obrador, “Şunu unutmayın, cesaretsiz değilim, bir korkak ya da çekingen de değilim ama prensiplere göre hareket etmeyi tercih ediyorum” ifadelerini kullandı.

Al presidente Donald Trump en son de paz. https://t.co/5XdiY7hfeL — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 31, 2019

​MEKSİKA’DAN ABD’YE HEYET GİDECEK

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard’ı, beraberinde heyetle Washington’a göndereceğini ve barışçıl yollarla bu sorunu çözmeye çalışacaklarını vurgulayan Obrador, Meksika’nın düzensiz göçmenler konusunda da kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini kaydetti.

Uzun süredir yasadışı göçmenler konusundaki şikayetlerini açıktan dile getiren ve ABD-Meksika sınırına duvar örülmesini isteyen Trump, son günlerde Meksika yönetimine yönelik üstü kapalı eleştirilerini artırmıştı.

Bugün de Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Latin Amerika ülkelerinden gelen yasa dışı göçmenleri durdurmak için Meksika’nın hiçbir şey yapmadığını ileri sürerek, yasadışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD’ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi getirildiğini açıkladı.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019

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