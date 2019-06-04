Rus devlet savunma şirketleri, Venezüella'daki personeli çektikleri iddialarını yalanladı

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’ten yetkililer, Rus askeri ve teknik personelin Venezüella’dan toplu olarak çekildiği ve ülkedeki Rus personel sayısının ‘binli sayılardan onlu sayılara’ düştüğü iddiasının ortaya atıldığı Wall Street Journal (WSJ) haberi hakkında açıklama yaptı.
Rus şirketinin yetkilileri ayrıca, Venezüella’daki kalıcı personellerinin dışında Rusya yapımı teçhizatın bakım ve onarımı için buraya zaman zaman geçici personelin de gönderildiğini belirtti.
Bu arada, siyasal ve ekonomik kriz içindeki Venezüella’dan Rusya’nın personelini çektiğini yazan WSJ’nin haberini ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen benzer bir açıklama izlemişti. Trump yaptığı Twitter açıklamasında, Rusya’nın personelinin çoğunu Venezüella’dan çektiği konusunda bilgilendirildiğini ifade etmişti. Ancak bu bilgiyi Rus yetkililer doğrulamış değil.
Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019
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