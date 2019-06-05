Avustralya’da silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

Avustralya’nın kuzeyindeki Darwin kentinde bir otelde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

ABC News’in haberine göre, silahlı bir kişi, Woolner bölgesindeki bir otele pompalı tüfekle ateş açtı. Bir görgü tanığı, yerel saatle 18.00’den kısa süre önce meydana gelen olayda, otele giren pompalı tüfekli bir saldırganın, birini arayarak girdiği tüm odalara ateş açtığını ve daha sonra aracına binerek hızla uzaklaştığını aktardı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını ve saldırının, terörle bağlantılı olmadığını söyledi. Morrison, “Bu, 4 kişinin hayatına mal olmuş korkunç bir şiddet eylemidir. Bize aktarılan bilgi, bu saldırının bir terör eylemi olmadığı yönünde” dedi.

I have been in contact with Chief Minister Gunner and understand this is not an act of terrorism and a person has been taken into custody. My thoughts are with Territorians and the tight-knit community in Darwin. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) June 4, 2019

​Kuzey Toprakları emniyet yetkilisi Lee Morgan, Guardian Australia'ya yaptığı açıklamada, saldırının ardından 45 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığını belirtti.

Sağlık Müdürlüğü, saldırıda silahla yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğunu açıkladı.