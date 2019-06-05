Avustralya’da silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını ve saldırının, terörle bağlantılı olmadığını söyledi. Morrison, “Bu, 4 kişinin hayatına mal olmuş korkunç bir şiddet eylemidir. Bize aktarılan bilgi, bu saldırının bir terör eylemi olmadığı yönünde” dedi.
I have been in contact with Chief Minister Gunner and understand this is not an act of terrorism and a person has been taken into custody. My thoughts are with Territorians and the tight-knit community in Darwin.— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) June 4, 2019
Kuzey Toprakları emniyet yetkilisi Lee Morgan, Guardian Australia'ya yaptığı açıklamada, saldırının ardından 45 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığını belirtti.
Sağlık Müdürlüğü, saldırıda silahla yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğunu açıkladı.
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