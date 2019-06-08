Arjantin'de Papa Franciscus'a yakın piskoposa cinsel istismar suçlaması

Arjantin'in Oran şehrinde piskopos olarak görev yapan Zanchetta, 2017 yılında ani bir kararla istifa etmiş, ardından birkaç ay sonra Papa Francis tarafından Vatikan merkez yönetiminde görevlendirilmişti.
Papa Franciscus kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında Zanchetta'nın uygunsuz cinsel davranışları nedeniyle Papalık mahkemesi tarafından yargılandığını, davanın devam ettiğini açıklamıştı.
Cinsel istismar olaylarından dolayı özür dileyen Papa Franciscus, son olarak Vatikan'daki vatandaşların ve diplomatların gördükleri ve duydukları herhangi bir cinsel istismar olayını rapor etmesini zorunlu kılan bir yasa çıkartmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)