Nikaragua'da 50 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

Nikaragua İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hükümetin adımı, ülkede 2018 nisan ayında başlayan, öğrencilerin başını çektiği protestolarla ilgili suçların affedilmesini öngören yasanın ardından geldi.

Hükümet daha önce yaptığı açıklamalarda muhalefet temsilcileriyle yapılan uzlaşma görüşmeleri kapsamında tüm tutukluların 18 Haziran'a kadar serbest bırakılacağı taahhüdünde bulunmuştu.

Muhalefet temsilcilerinin oluşturduğu Yurttaş İttifakı halen protestolarda göz altına alınan 186 muhalifin cezaevinde olduğunu belirtiyor.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın temsilcileri ve muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı arasındaki görüşmeler 27 Şubat'ta başlamıştı.

Muhalefet ile yeniden müzakerelere başlama konusunda anlaşan hükümet, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, gösterilerde tutuklanan muhalifleri serbest bırakacağını açıklamıştı.

Hükümet ülkeye uluslararası yaptırımlar uygulanmasına yol açan siyasi krizi çözmeye yönelik müzakerelere yeniden başlama konusunda muhalefet koalisyonu Yurttaş İttifakı ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Anlaşma kapsamında eylemlerde kamu düzenini bozmakla suçlanarak tutuklanan 640'a yakın muhalif protestocudan halen cezaevinde bulunanların tamamının 90 gün içinde serbest bırakılacağı ifade edilmişti.