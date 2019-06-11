Kolombiya'da silah bırakmayan eski FARC militanlarından saldırı

FARC'ın barış anlaşmasına muhalif militanlar, ülkenin Venezüella sınırındaki Arauca kenti kırsalında devriye yapan askeri konvoya saldırdı.
© REUTERS / LUISA GONZALEZ
Çatışmada 2 asker öldü, 3’ü ağır 10 asker yaralandı.
Kolombiya'da 2016 yılında eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC'ın lideri ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) Başkanı Rodrigo Londono arasında imzalanan barış anlaşmasıyla yarım yüzyıldan uzun süren çatışmalar sona ermişti.
Bu süreçte devletin verdiği sözleri tutmadığı gerekçesiyle birçok FARC militanı anlaşmayı tanımayarak silah bırakmamıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)