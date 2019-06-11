AVM'yi su bastı, müzisyenler Titanik filminin müziğini çaldı

Olay, Meksika’nın Guadalajara şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tavanından su akan alışveriş merkezinin ortasına kurulmuş sahnedeki müzisyenlerin, Titanik filminin sembol şarkılarından olan ‘My Heart Will Go On’ isimli şarkıyı çalmaya başladı.
BRUHHH THIS MALL STARTED FLOODING AND LOOK WHAT THE BAND PLAYED 😂😂😂💀💀💀 pic.twitter.com/BFiOMIow05— Idris Elbum (@EBakuTheGreat) June 9, 2019
Sosyal medyada çok sayıda yorum alan görüntülere, 'Titanik batarken enstrümanlarını çalmaya devam eden müzisyenler' benzetmesi yapıldı.
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