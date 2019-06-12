Meksika Devlet Başkanı Obrador, lüks uçağını ve helikopterlerini satışa çıkardı: Göçmen anlaşması için fon arıyor

Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, eski devlet başkanının lüks uçağını ve bazı hükümet helikopterlerini satışa çıkardığını açıkladı. Obrador'un bu hamlesinin, ABD ile yapılacak göçmen anlaşması için fon bulma amacıyla yapıldığı şeklinde yorumlandı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 1 Aralık'ta yemin ederek resmen görevine başlarken ilk icraatı seçim kampanyası sırasında söz verdiği gibi devlet başkanlığı uçağını ve çeşitli helikopterleri satışa çıkarmak oldu.

Bugün yaptığı açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanlığı jetinin de satışa çıkarılacağını açıklayan Obrador, bu satışlarla birlikte ABD ile varılan göç anlaşmasına fon bulmayı amaçlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ile göçmenler konusunda bir anlaşmaya varıldığı yönünde yaptığı açıklamanın ardından yaşanan bu gelişmeye göre Meksika, Ulusal Muhafızlarını Guatemala sınırına göndermeyi ve insan kaçakçılığını durdurmak için adımlar atmayı kabul etti. Washington ise, buna karşılık olarak Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışan sığınmacıları Meksika'ya verecek.

2018 sonbaharında ABD'ye başlayan göç dalgasının ardından, ABD başkanı Trump tarafından ulusal bir acil durum ilan edilmişti.

Trump, sınıra kurmayı önerdiği duvar için 8 milyar dolara kadar fon almayı beklese de, ABD Başkanı'nın bu hamlesi ülke içerisinde de tartışmalara neden olmuştu.