Guatemala ve Belize'nin sınır anlaşmazlığı Adalet Divanı'nda

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) Guatemala ve Belize’de 2018 ve 2019’da yapılan halk oylamalarının gerilimlerin ardından, her iki hükümetin de bölgesel anlaşmazlığın çözümü için kendilerinden hakemlik istediğini duyurdu.
Guatemala sınır anlaşmazlığı konusundaki oylamasını 15 Nisan 2018'de gerçekleştirdi. Belize’de de, 9 Mayıs'ta yapılan referandumda da konunun, ICJ’ye gelmesi kabul edildi.
Guatemala ile Belize’nin resmi bir sınırı yok, OAS’ın arabuluculuğuyla iki ülke birbirinden 'bitişik bölge' adıyla ayrılmakta. Guatemala, 1991 yılında İngiltere’den bağımsızlığını kazanan Belize’nin topraklarının neredeyse yarısını istiyor.
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