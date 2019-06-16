Güney Amerika'da 5 ülkede elektrik kesintisi: 50 milyon kişi karanlıkta kaldı

Güney Amerika kıtasındaki ülkelere elektrik tedariği sağlayan Edesur şirketi, Twitter hesabından, elektrik ara bağlantısı sorunu sebebiyle bu sabah 07:00 itibariyle Arjantin ve Uruguay'ın tümünde elektriklerin kesildiğini duyurdu.
Brezilya ve Paraguay'ın da elektrik kesintisinden kısmen etkilendiği belirtiliyor.
Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz— Edesur Argentina (@OficialEdesur) June 16, 2019
Uruguay merkezli elektrik tedarikçisi UTE ise, Arjantin elektrik ağında meydana gelen sistem arızası sebebiyle Arjantin ve Uruguay'ın tümünde ve Güney Amerika kıtasındaki bazı ülkelerde bu sabah 07:06 itibariyle kısmen elektrik sağlanamadığını açıkladı.
A las 7.06 un desperfecto en la red argentina afectó el sistema interconectado dejando sin servicio todo el territorio nacional, al igual que varias provincias del vecino pais.— UTE (@UTE_ComCorp) June 16, 2019
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