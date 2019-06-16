Güney Amerika'da 5 ülkede elektrik kesintisi: 50 milyon kişi karanlıkta kaldı

Güney Amerika bölgesinde gerçekleşen tarihin en büyük elektrik kesintisi sonucunda 50 milyon kişi elektriksiz kaldı.

Arjantin medyasında yer alan haberlere göre, Güney Amerika bölgesinde sabah saatlerinde yaşanan elektrik kesintisi Arjantin, Uruguay başta olmak üzere Paraguay, Şili ve Brezilya'nın bazı bölgelerinde etkili oldu.

Güney Amerika kıtasındaki ülkelere elektrik tedariği sağlayan Edesur şirketi, Twitter hesabından, elektrik ara bağlantısı sorunu sebebiyle bu sabah 07:00 itibariyle Arjantin ve Uruguay'ın tümünde elektriklerin kesildiğini duyurdu.

Brezilya ve Paraguay'ın da elektrik kesintisinden kısmen etkilendiği belirtiliyor.

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz — Edesur Argentina (@OficialEdesur) June 16, 2019

​Uruguay merkezli elektrik tedarikçisi UTE ise, Arjantin elektrik ağında meydana gelen sistem arızası sebebiyle Arjantin ve Uruguay'ın tümünde ve Güney Amerika kıtasındaki bazı ülkelerde bu sabah 07:06 itibariyle kısmen elektrik sağlanamadığını açıkladı.