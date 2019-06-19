Venezüella-Kolombiya sınırında çatışma: 12 ölü

Ağır silahların yanı sıra patlayıcıların da kullanıldığı çatışmada 12 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Ölü ya da yaralıların arasında sivillerin bulunup bulunmadığı bilinmeyen çatışmanın ardından, Kolombiya’nın sınır kenti Cucuta’daki güvenlik güçleri, Kolombiya tarafına geçen iki militanı yakaladı.
Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, üzerlerinden çok fazla cephane çıkan ve Kolombiya tarafında ilaç bulmak için geçen militanlar hala bölgedeki polis merkezinde gözaltında tutuluyor.
Duarte, Venezüellalı güvenlik güçlerinden bölgedeki yasa dışı silahlı gruplara karşı harekete geçmesini ve düzeni sağlamasını istedi.
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