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    Venezuela's President Nicolas Maduro attends a promotion ceremony for officers of the presidential honour guard, in Caracas, Venezuela June 18, 2019. Miraflores Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

    Maduro, kendisine yönelik İHA'lı suikast girişiminin astronomik maliyetini duyurdu

    © REUTERS / HANDOUT
    Güney Amerika
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    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ağustos 2018'de uğradığı patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) suikast girişimi hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

    Nicolas Maduro, suikast girişimi
    © REUTERS /
    Suikast girişimine uğrayan Maduro, ABD ve Kolombiya'yı suçladı: Canıma kasteden saldırının sorumlularından bazıları yakalandı
    Başkent Caracas'da bir askeri törende konuşan Nicolas Maduro, "Beni öldürmeye yönelik saldırının Kolombiya'da hazırlandığını ve kimin tarafından finanse edildiğini bugün biliyoruz. Operasyon milyonlarca dolara mal olmuş, 20 milyon dolardan söz ediliyor" dedi. 

    Venezüella Devlet Başkanı, suikast girişimininin ardından operasyonun lideri olmakla suçlamış ve gıyabında tutuklama emri çıkarmış bulunduğu Kolombiya'da sürgündeki eski Ulusal Meclis Başkanı Julio Borges'i sözkonusu milyonlarca doları çalmakla suçladı.

    Maduro, "Bu para ortadan kayboldu, çünkü Borges tarafından iç edilmişti" dedi. 

    Nicolas Maduro ile Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ekim 2017, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
    © AFP 2019 / ADEM ALTAN
    Türkiye'den Venezüella'ya İHA jesti

    4 Ağustos 2018'de Caracas'taki bir askeri törende Maduro konuşurken patlayıcı yüklü iki İHA patlamıştı. 7 askerin yaralandığı saldırıdan yara almadan kurtulan solcu Venezüella lideri, suikast girişiminden ABD ile Kolombiya'yı sorumlu tutmuştu.

    Operasyondan taraf değiştirdiği söylenen bir kişinin mart ayında itirafları yayımlanmıştı. CNN'de İHA'ların ABD tarafından satın alınıp Kolombiya'da bir çiftliğe getirildiğini anlatan 'faillerden biri', nasıl parçaları monte ettikleri ve kırsalda operasyon tatbikatı yaptıklarına dair videolar paylaşmıştı. Pek çok ABD'li yetkiliyle defalarca görüştüklerini belirtmişti. 

    DHA'nın servis ettiği fotoğraflarda, polislerden birinin füze taşıdığı görüldü.
    © Fotoğraf : DHA
    Erdoğan'a 'füze'li korumanın arkasında Maduro'ya 'drone'lu suikast girişimi mi var?
    Suikast girişiminin ertesi günü sorumluluğu daha önce duyulmamış 'Fanilalı Askerler' adında bir grup üstlenmişti. 

    Suçlamaları Washington ile Bogota reddederken Borges de 'saçma' diye yalanlamıştı. Eski Ulusal Meclis Başkanı, Maduro'nun dikkati Venezüella'da gitgide kötüleşen toplumsal ve ekonomik durumdan başka yöne çekmeye çalıştığını ileri sürmüştü. 

    Venezüella'nın iadesini istediği Borges'e Kolombiya mülteci statüsü verdi.

    Etiketler:
    Julio Borges, Suikast girişimi, İHA, Nicolas Maduro, ABD, Kolombiya, Venezüella
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