Galapagos Adaları'nın ABD askerlerine açılması krizi: Ekvador Devlet Başkanı 'Üs yok, gözlem var' dedi

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, ‘Darwin’in adaları’ olarak bilinen Galapagos’un ABD askerlerine açılması için bir görüşme olmadığını savundu. Ancak dünya mirasını korumak için havadan gözlemin süreceğini söyledi.

Ekvador’un Charles Darwin’in Evrim Kuramı’na esin kaynağı olan gözlemlerini yaptığı ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Galapagos Adaları’nı ABD askerlerinin kullanımına açacağı yönündeki duyuruya tepki sürerken, Devlet Başkanı Lenin Moreno’dan farklı bir ‘yalanlama’ geldi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Moreno, “Ülkede yabancı askeri üsler yok ve olmayacak da. Galapagos’u cansiperane bir şekilde koruyoruz” dedi.

Ancak Moreno, ‘dünya mirasını koruma’ amaçlı hava keşfinin devam edeceğini söyledi.

Moreno, Galapagos Yönetim konseyi tarafından yapılan resmi açıklamayı da paylaştı. Açıklamada, Ekvador’un San Cristobal Havalimanı pistini geliştirmek gibi özel bir amaç için ABD ile işbirliği yaptığı, geniş deniz rezervindeki illegal aktiviteleri gözlemleyen iki uçağın yakıt ikmali yapmasına izin verdiği belirtildi.

Açıklamada, tehditlere karşı ulusal güvenliğin korunduğu savunuldu.

No hay ni habrá bases militares extranjeras en el país. Preservamos con celo las Islas Galápagos. La vigilancia aérea es una actividad conjunta entre varios países para cuidar este patrimonio mundial. ¡La paz, la soberanía y la seguridad nacional son nuestro legado! pic.twitter.com/rzuJ2M3Wej — Lenín Moreno (@Lenin) 18 Haziran 2019

​KENDİ BAKANI DUYURMUŞTU

Lenin Moreno bu açıklamasıyla kafaları karıştırırken, gözler söz konusu gelişmeyi duyuran Savunma Bakanı Oswaldo Jarrin’e çevrildi.

Jarrin, uyuşturucuyla mücadele amacıyla ABD ile böyle bir anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Bu kapsamda Pentagon’un San Cristobal Havalimanı’nı kullanacağı belirtilmişti.

Gelişme hem çevrecilerin hem de Ekvador muhalefetinin tepkisini çekmişti.

Ekvador anayasasının 5’inci maddesi ülkeyi ‘barış bölgesi’ olarak tanımlıyor ve ‘yabancı askeri üslerin ya da askeri amaçlı yabancı tesislerin kurulmasına izin verilmeyeceğini’ ifade ediyor.