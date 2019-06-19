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16:39 19 Haziran 2019
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    Trump yaptırımlarını delme hamlesinin Afrika ayağı: 7.4 ton Venezüella altını, Uganda'daki bir rafineride havaya karıştı

    © AA / Arşiv
    Güney Amerika
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    WSJ, Maduro'nun Trump yönetiminin muhalifler üzerinden yürüttüğü darbe operasyonunun payandalarından biri olan yaptırımları nasıl deliyor olabileceğine dair haber yaptı. Buna göre martta Venezüella Merkez Bankası'ndan Uganda'daki bir rafineriye götürülen 7.4 ton külçe altın, işlemden geçirilip kökenleri silindikten sonra Ortadoğu'ya satıldı.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'nin yaptırımlarına yakalanmayacak şekilde ülke altınlarını sattığı, bunun için Doğu Afrika'da gizli operasyon yürüttüğü iddia edildi. 

    Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, mart ayının başlarında Venezüella'dan kalkan iki uçağın değeri 300 milyon doların üzerinde en az 7.4 ton altını Uganda'da bir rafineriye taşıdığını yazdı. 

    WSJ'nin haberine kaynak olan Venezüella ve Uganda'daki yetkililer, yabancı bir diplomat, Maduro'ya muhalif Venezüellalı milletvekilleri, Maduro hükümetinin külçe altınları ihraç ettiği sonucuna vardıklarını belirtti. 

    Uganda polis sözcüsü Fred Enanga, külçe altınların Caracas'tan Rus tarifeli yolcu uçaklarıyla iki seferde Uganda'nın Entebbe havaalanına taşındığını söyledi. Külçeleri ve belgelerini gören üst düzey bir Uganda polis yetkilisi, altınların Venezüella Devlet Bankası'nın -bazısı kazınmış olsa da- damgalı malı olduğunu kaydetti. 

    Uganda polisine göre, altın havaalanının eski pistine 500 metre mesafedeki Afrika Altın Refinerisi Ltd. (AGR) tesisinden geçirilip Ortadoğu'ya ithal edildi. 

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun 2018 dosyalarına göre, AGR'den çıkan altın, General Motors Co., General Electric Co., Starbucks Corp. gibi Amerikan şirketlerinin tedarik zincirlerine de gidiyor. 

    Refine işleminden geçirilen altının kökenini tespit etme imkanı bulunmuyor.

    WSJ'nin konuştuğu AGR Genel Müdürü Cherry Anne Dacdac, şirketin çatışma bölgelerinden çıkarılan ya da kaçak sokulan altını işlemediğini söylerken mart ayındaki sevkiyatla ilgili yorum yapmadı. AGR'nin tüm işlerinin yasal olduğunu ve 26 Mart tarihli yönetim toplantısında Venezüella bağlantılı işlemlerin kabul edilmeyeceği yönünde uzlaşıya varıldığını kaydeden Dacdac, 2014'te Belçikalı işadamı Alain Goetz tarafından kurulan AGR'nin faaliyete geçtiği 2015 yılından beri 38 tondan fazla altını işlediğini ve ihraç ettiğini anlattı. Bu tür operasyonlar sayesinde 2018 yılında altın Uganda'nın bir numaralı ihraç ürünü olarak kahveyi geçti. 

    WSJ, elindeki belgelere dayanarak, Uganda'nın mali kurumlarının hakkında soruşturma talep ettiği rafinerinin Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin desteğiyle hareket eder gözüktüğünü yazdı. Museveni'nin Sözcüsü, Devlet Başkanı'nın Uganda'nın ekonomisini dönüştürme çabası çerçevesinde tüm yatırımcılar gibi o tesisi de desteklediğini söyledi. 

    Venezüella'nın 2017 sonu ile Şubat 2019 arasında piyasa değeri 3 milyar dolar olan en az 73.3 ton altını Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'deki şirketlere sattığını aktaran WSJ, muhalif vekillere dayanarak, ABD'nin 1 Kasım'da Venezüella'nın altın satışını durdurmaya yönelik yaptırım uygulamasından beri, onlarca tonun daha dışarı çıkarıldığını öne sürdü. Bu vekillerden biri olan Ángel Alvarado, "Yangından mal kaçırır gibi haraç mezat satıyorlar. Rejim batmayıp ayakta kalmak için her şeyi gözden çıkardı, değeri olan ne varsa satıyor" dedi. 

    ABD Hazine Bakanlığı'ndan bir yetkili "Hazine Venezüella'nın altın sektördünde yolsuzluk yapanlara hesap sormakta kararlı" diye görüş bildirdi. 

    WSJ, haberinde, 'sözkonusu altın nakliyatının, Maduro'nun ABD hakimiyetindeki uluslararası mali sistemi baypas ederek iktidarda kalmasına yardımcı olan küresel yeraltı ekonomisindeki bağlantılardan biri olduğu' yorumunu yaptı.

     

     

     

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