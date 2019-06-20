Brezilya Senatosu'ndan Bolsonaro'nun silah taşıma kararnamesine iptal

Haberde, Bolsonaro'nun seçilmesinde kilit rol oynayan silah endüstrisi, tarım sektörü ve baskı gruplarının da desteğiyle kararnamenin Temsilciler Meclisinde reddedebileceği öne sürüldü.
Yılbaşında işbaşı yapan Bolsonaro, başkent Brasilia'da düzenlenen törenle, seçim kampanyası sırasında verdiği, şiddetle mücadele için 'iyileri' silahlandırma sözünü yerine getirerek, silah taşımayı kolaylaştıran kararnameye imza atmıştı.
Başkanlık kararnamesi, Brezilya'da bundan böyle silah almak için başvuruda bulunanların, ihtiyaçlarının nedenini beyan etme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor ve kayıt yenileme süresini 5'ten 10 yıla çıkarıyor.
Brezilya ordusunda geçmişte yüzbaşı olarak görev yapan aşırı sağcı lider Bolsonaro'nun, yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, kendisini seçimlerde en popüler aday haline getirmişti.
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