Venezüella'da yeni bir darbe girişimi engellendi

Venezüella İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, yönetimin yeni bir darbe girişimini önlediğini açıkladı.Darbecilerin başkent Caracas’ta silah depolarının ve askeri havalimanının kontrolünü ele geçirmek istediklerini söyleyen Rodriguez, hükümet karşıtlarının ayrıca Venezüella eski Savunma Bakanı Raul Baduel’i serbest bırakıp devlet başkanı ilan etmeyi planladıklarını kaydetti.Venezüellalı bakan, darbe girişiminin kanıtı olarak bu amaçlar doğrultusunda yapılan silah ve para teslimatlarını gösteren video görüntülerin olduğunu ifade etti.Rodriguez, hükümet karşıtlarının ayrıca yabancı paralı askerler tutarak, onların yardımıyla Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu öldürmek istediklerini de sözlerine ekledi.Uzun süredir ABD'nin ekonomik yaptırımları ve darbe girişimleriyle mücadele eden Venezüella, son olarak 21 Ocak’ta darbe girişimine sahne olmuştu. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, girişiminin ardından Venezüella halkına ayaklanma çağrısı yaptı. Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ise vakit kaybetmeden kendisini 'geçici devlet başkanı' olarak ilan etti. Guaido'nun ilanını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını ilan etme kararı takip etti. Söz konusu gelişmeler, dünyayı ikiye böldü. Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika, Guatemala ve İsrail muhalefet liderini tanıyacaklarını duyurdu ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden de Guaido'ya destek geldi. Türkiye, Rusya, Çin, Meksika, İran, Küba, Bolivya ve Yunanistan ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin yanında tavır aldı. Rusya, ABD'yi Venezüella'ya askeri müdahalede bulunmama konusunda uyarmıştı.