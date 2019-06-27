Arjantin'de kimyasal madde üretim tesisinde patlama

Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde yerel bir temizlik ürünleri fabrikasında nitrik asit dolu bir konteyner infilak etti.

Buenos Aires eyaletindeki Villa Bosch kasabasında şiddetli bir patlama meydana geldi ve nitrik asit dolu bir konteynerin infilak ettiği bilgisi verildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ölü ya da yaralı bilgisi henüz verilmemişken bölge sakinlerine zehirli madde solunması riskine karşı pencerelerini kapalı tutmaları çağrısı yapıldı.

Diğer yandan patlama sonrası zehirli gaz yayılımının kontrol altına alındığı, bölge sakinlerinin güvende olduğu bildirildi.