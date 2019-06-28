El Salvador'dan ABD sınırında ölen baba ve kızın ailesine yardım sözü

El Salvador Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mağdurların yakınlarına maddi destek sağlanacağı bildirildi.
Açıklamada halka tehlikeli rotalardan geçerek çocukların hayatlarını riske atmamaları uyarısında bulunuldu.
Kurbanların akrabası Enrique Gomez, sosyal medyadan yardım çağrısı yaparak, Meksika'da ölen akrabalarının cansız bedenlerini getirmek için hükümetten yardım talep etti.
Gomez, "Akrabalarımın cenazelerini getirmem için benden 7 ila 8 bin dolar talepte bulunuyorlar" ifadelerini kullandı.
Meksika'da yayın yapan La Jornada gazetesinde yer alan habere göre, El Salvadorlu Martinez ve 11 aylık kızı Valeria, Meksika ile ABD'yi ayıran Rio Bravo Nehri'nden ABD'ye geçerken hayatını kaybetmişti.
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