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11:39 28 Haziran 2019
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    ABD-Meksika sınırında kızıyla birlikte boğulan göçmen babanın annesi: Para biriktirip döneceklerdi

    © REUTERS / JOSE CABEZAS
    Güney Amerika
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    Meksika ile ABD'yi ayıran Rio Bravo nehri üzerinden ABD'ye geçerken yaşamını yitiren El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 23 aylık kızı Valeria'nın babaannesi Rosa Ramirez, “Gitmeyin diye yalvardım ama oğlum ev yapmak için gerekli parayı toparlamak istiyordu. Orada sadece birkaç yıl kalmak ve ev için para biriktirmek istiyorlardı” dedi.

    Meksika'da yayın yapan La Jornada gazetesinde çıkan habere göre, 26 yaşındaki El Salvadorlu Ramirez ve 23 aylık kızı Valeria, Rio Bravo nehri üzerinden ABD'ye geçerken hayatını kaybetti.

    © AP Photo / Julia Le Duc
    Meksika-ABD sınırında 2 yaşındaki göçmen kız ve babası boğuldu
    ABD'nin Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için bekleyen Oscar Alberto, pazar günü ABD'ye yasa dışı yollardan geçmeye karar verdi. Önce kızıyla nehri geçen Oscar, kızını ABD tarafında bırakarak eşi için geri dönerken, kızının nehre kapıldığını gördü. Kızı Valeria için tekrar geri dönen Oscar, Valeria'ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak kızıyla birlikte yaşamını yitirdi.

    ‘ONU TİŞÖRTÜNÜN İÇİNE KOYMUŞ. EMİNİM Kİ KENDİNE ‘BU KADARINI BAŞARDIM’…’

    Independent Türkçe’de yer alan habere göre olay sonrası konuşan Oscar’ın El Salvador’da bulunan annesi Rosa Ramirez, “Kız nehre atladığında oğlum ona ulaşmaya çalışırken, onu tutmaya çalışırken nehirde daha da batmış …ve bir daha da çıkamamış. Onu tişörtünün içine koymuş. Eminim ki kendine ‘Bu kadarını başardım’ demiştir. Bundan sonra çocukla birlikte yüzmek istemiş” dedi.

    Yaşanan olaydan sonra geliniyle telefonda konuşan Ramirez, “Onlara gitmeyin diye yalvardım ama oğlum ev yapmak için gerekli parayı toparlamak istiyordu. Orada sadece birkaç yıl kalmak ve ev için para biriktirmek istiyorlardı” dedi.

    © REUTERS / JOSE LUIS GONZALEZ
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    Oscar ve Valeria’nın cenazeleri Perşembe günü El Salvador’a götürülecek. 

    ‘NEHRİ GEÇMEDEN ÖNCE KONSOLOSLUĞU ZİYARET ETMİŞLER’

    ABD'nin Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için bekleyen 25 yaşındaki Oscar pazar günü ABD'ye yasadışı yollardan geçmeye karar vermişti.

    Oscar’ın yüzerek karşıya geçme kararını sınırdaki ABD’li yetkililere kendini tanıtıp yasal olarak sığınma talebinde bulunamadığı için öfkelenmesinin ardından aldığı belirtildi.

    ABD’ye yapılan iltica taleplerinin kabul edilmesi aylar hatta yıllar sürebiliyor. Meksikalı bir yetkili, ailenin pazar günü Matamoros’ta bulunan ABD konsolosluğunu ziyaret ettiğini kaydetti. Konsoloslukta neler yaşandığı henüz bilinmese de ailenin bundan sonra nehri geçmeye karar verdiği belirtiliyor. 

    Meksikalı La Jornada gazetesine göre Oscar bunun üzerine kızıyla birlikte iki ülkeyi ayıran nehri geçmeye başararak ABD tarafına ulaştı. Bebeği nehir kenarına bırakan Oscar Meksika tarafında bıraktığı eşini almak için tekrar nehre girdi. Ancak bebek babasının peşinden nehre atladı.

    © REUTERS / STRINGER
    El Salvador'dan ABD sınırında ölen baba ve kızın ailesine yardım sözü
    Oscar kızını yakalamayı başarsa da nehrin akıntısına kapılarak sürüklenmeye başladı ve kısa bir süre sonra baba kız nehir kenarında ölü bulundu.

    Meksika tarafında bekleyen eş Tania Vanessa Avalos gözyaşları ve bağrışlar eşliğinde olayın nasıl gerçekleştiğini alanda bulunan polislere anlattı.

    El Salvador’daki evlerinden 3 Nisan’da ayrılan aile yaklaşık 2 ay boyunca Meksika-Guatemala sınırı yakınlarındaki Tapachula’da bulunan bir barınakta kalmıştı.

    FOTOĞRAF SAHİLE VURAN 3 YAŞINDAKİ SURİYELİ AYLAN KURDİ’Yİ HATIRLATTI

    Dünya basınında yer alan ve Meksikalı gazeteci Julia Le Duc tarafından çekilen fotoğraf 2015’te Türkiye’deki Akyarlar sahiline vuran 3 yaşındaki Suriyeli erkek çocuğu Aylan Kurdi'nin cansız bedeninin olduğu görüntüyü akıllara getirdi.

    Baba kızın fotoğrafı, Orta Amerikalı göçmenlerin ABD’ye sığınma mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi.

    Ürdün-Suriyeli mülteciler
    © AP Photo / Raad Adayleh
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    Konuya dair açıklama yapan Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador, “Böyle bir şeyin yaşanması çok üzücü. Bizler, ABD’nin daha fazla ret yanıtı vermesinden ötürü daha çok göçmenin çöllerde ya da nehri geçmeye çalışırken hayatını kaybetmesinin her zaman karşısında durduk” dedi.

    Sadece 2018’de sınırdan geçmeye çalıştığı sırada ölenlerin sayısı 283.

    Meksika hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşerek, Güney Amerika’daki kargaşa ve şiddet eylemleriyle daha da kızışan göçmenlik krizi sonrası çözüm bulma girişimlerini başlatmıştı. 

    TRUMP GÖÇMENLERİ ‘HAYVANLAR’ DİYE TANIMLIYOR

    Trump yönetiminin göçmenlik politikaları sonucu iltica talebinde bulunanların sayısı önemli ölçüde azaldı. Önceden günde onlarca kişinin iltica talebi kabul edilirken, şimdilerde bu hak sadece bir avuç dolusu kişiye tanınıyor.

    Washington merkezli düşünce kuruluşu Bipartisan Policy Center’dan göçmen politikaları analisti Cris Ramon, “Daha fazla kısıtlama ve yasak sonucu Meksika’dan ABD’ye girmeye çalışan kişilerin çok daha üzücü görüntülerini görebiliriz” dedi.

    Orta Amerikalı göçmen kervanından 800-1000 kişilik bir grup, Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya ulaştı. Göçmenler, kentte ABD ile sınırı belirleyen duvarı adeta kuşatmaya aldı.
    © REUTERS / Jorge Duenes
    ABD'de sınırda gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden göçmen çocuk sayısı 6'ya yükseldi
    Konuşurken tüm göçmenleri sık sık “şeytan gibi gösteren” bir dil kullanan Trump, bu kişileri “hayvanlar”, “duygusuz suçlular” ve “ülkeyi istila eden kötü adamlar” şeklinde tanımlıyor.

    Öte yandan, 2020’deki ABD Başkanlık seçimlerinde yarışacak bazı Demokrat adaylar boğulan baba kızın fotoğrafının Trump’ın karşısına getirilmesini umuyor.

    Demokrat başkan adaylarından Beto O’Rourke, “Bu ölümlerin sorumlusu Trump’tır” derken Kongre üyesi Cory Booker da “Bunlar Trump’ın insanlık dışı ve ahlaka aykırı göçmenlik politikalarının sonuçları. Bunu bizler adına yapıyor” diye konuştu.

    Kamala Harris de, “Bu insanlık dışı. Çocuklar ölüyor. Bu bizlerin vicdanına sürülen bir leke” dedi.

    Trump yönetimi henüz boğulan göçmen baba kız hakkında bir açıklama yapmadı.

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    Etiketler:
    Mülteci, Donald Trump, Meksika, Andres Manuel Lopez Obrador, Tania Vanessa Avalos, La Jornada, ABD, El Salvador, Oscar Alberto Martinez Ramirez
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