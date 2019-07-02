Kolombiyalı futbolcu, penaltıyı kaçırınca ölümle tehdit edildi

Kolombiyalı futbolcu William Tesillo, Copa America çeyrek final maçında takımının karşılaştığı ve berabere biterek penaltılara giden Şili maçında bir penaltı kaçırdı.

Yerel medyaya yaptığı açıklamalarda Tesillo, penaltıyı kaçırmasının ardından sosyal medya üzerinden ölüm tehditlerine maruz kaldığını söyledi.

Tesillo'nun eşi Daniela Meija da, gelen tehdit mesajlarından birinin ekran görüntüsünü Instagram hesabından yayınladı.

Meija, eşinin 1994 yılında kendi kalesine gol attıktan sonra vurularak öldürülen Andres Escobar'ın kaderini paylaşmasından korktuğunu söyledi.

Arturo Vidal y el apoyo a William Tesillo: “Espero que las amenazas de muerte no sean verdad” https://t.co/O4USYQjumh pic.twitter.com/FcXVJJJao9 — Gol Caracol (@GolCaracol) 2 Temmuz 2019

​Tesillo da, konuyla ilgili El Pais'e yaptığı açıklamada "Eşime yazmışlar, bana da yazdılar" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki savunma oyuncusunun babası da, yerel Caracol radyosuna yaptığı açıklamada "Bunun futbol olduğunu umarım anlarlar" ifadelerini kullandı.