El Salvador Devlet Başkanı Bukele: Baba-kızın sınırdaki ölümü bizim hatamız

El Salvador'un Devlet Başkanı Nayip Bukele, yeni hayat arayışıyla ABD'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken Meksika sınırındaki Rio Bravo Nehri'nde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 23 aylık kızı Valeria'nın ölümü için "Bu bizim hatamız" dedi ve asıl sorumlunun ülkesi olduğunu söyledi.

26 yaşındaki El Salvadorlu Ramirez ve 23 aylık kızı Valeria, geçen hafta, Rio Bravo nehri üzerinden ABD'ye geçerken hayatını kaybetmiş, baba kızın fotoğrafı tüm dünyada yürekleri burkmuştu.

Devlet Başkanı Bukele, konuyla ilgili BBC'ye yaptığı açıklamada El Salvador'daki vatandaşların işsizlik ve ekonomi gibi sorunlar nedeniyle kendilerini göç etmek zorunda hissettiklerini söyledi ve göç etmek zorunda kalan baba kızın ölümünden ülkesinin sorumlu olduğunu belirtti.

"İnsanlar göç etmeye mecbur kalıyorlar" diyen Bukele, "Neden? Çünkü bir işleri yok, çünkü çeteler tarafından tehdit ediliyorlar, çünkü su, eğitim, sağlık gibi temel şeyler yok" dedi.

'GÖÇ, MECBURİYET DEĞİL, SEÇENEK OLMALI'

Bukele, ABD'nin Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için bekleyen ancak daha sonra ülkeye yasa dışı yollardan geçmeye karar veren baba-kızın yaşamını yitirmesinin vatandaşlara sağlanan olanakların eksikliğinden kaynaklandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Başka bir ülkeyi suçlayabiliriz, ama bizim suçumuz ne olacak? Hangi ülkeden kaçtılar? Amerika Birleşik Devletleri'nden mi kaçtılar? Hayır, El Salvador'dan, yani ülkemizden kaçtılar. Bu bizim hatamız.”

ABD ve Meksika'nın göçmen politikasını kınadığını da belirten Bukele, kendi hatalarının farkına varılması gerektiğini vurgulayarak “ülkemizi göç etmek zorunda olmayan bir yer haline getirmeye odaklanmalıyız” şeklinde konuştu.

Bukele ayrıca, göç etmenin her vatandaş için bir 'hak' olduğunu ancak bunun bir zorunluluktan ziyade bir 'seçenek' olması gerektiğini belirtti ve "Şu an çoğu insan için göç bir zorunluluk" dedi.

Baba kızın ölümü üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Bukele, kurbanların cansız bedenlerini ülkelerine getirmek için devlet olarak üzerilerine düşeni yapacaklarını belirterek, "Aile yakınlarına ekonomik anlamda her türlü maddi desteği vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Baba kızın ölümünün ardından ABD'nin göçmen politikaları eleştirilirken, Trump suçu demokratlara atmıştı.

G-20 Zirvesi için Japonya'ya hareketinden önce basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, baba-kızın ölümünden, sadece Demokratları sorumlu tutmuştu. Kendi yönetiminin masum olduğunu savunan Trump, Trump, "Bu durumdan nefret ettim. Eğer Demokratlar ilgili yasayı değiştirselerdi o baba ve kızının ölümü gibi olaylar olmazdı. Eğer (Demokratlar) ilgili yasayı değiştirirse bu durum hemen çözülebilir. Ben mültecilerle ilgili yasalardaki boşluklara işaret ettim ama onlarsa (Demokratlar) bugün mültecilere insani yardımla uğraşıyorlar" demişti.

Trump, başkanlık görevine geldiğinden beri Meksika sınırına duvar örülmesi gerektiği ve 'yasa dışı göçmen ailelerin toplatılması' konusunda ısrarlarını sürdürüyor.

Meksika'nın ABD sınırındaki Matamoros şehrinde, çoğunluğunu Latin Amerikalı düzensiz göçmenlerin oluşturduğu binlerce kişi ABD'li yetkililer tarafından sığınma talebinde bulunmak üzere çağrılmayı bekliyor. ABD'li yetkililer, haftada ortalama üç sığınma talebi kabul ediyor.

Birleşmiş Milletler raporuna göre, 2016'da El Savlador'da 10 kişiden 1'i temiz su, sağlık ve yemek gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Ayrıca, ülkenin vatandaşlarının üçte biri ulusal yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Raporda, 2015 yılında ise, El Salvador dünyadaki en yüksek cinayet oranına sahip olduğu ancak en son resmi verilerin oranın o zamandan beri düştüğü belirtildi.