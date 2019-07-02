ABD'ye geçmemeleri için Meksika'da tıkıldıkları kamptan bir annenin feryadı: Çocuklarım ölüyor, ne olur yardım edin

Trump yönetimiyle ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenleri durdurma anlaşması yapan Meksika'dan yürek parçalayan bir video geldi. Yüzlerce göçmenin tutulduğu, isyanların çıktığı bir kamptaki anne, çitin altından ağlayarak çocuklarının ölmekte olduğunu haykırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarının neden olduğu zulüm Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışırken nehirde boğulan baba ile 23 aylık kızının görüntüsünü tarihe kazırken, Trump yönetiminin baskısı altındaki Meksika'dan da iç parçalayan görüntüler geliyor.

Trump yönetimiyle ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenleri güney sınırında durdurma konusunda anlaşmaya varmış bulunan Meksika'nın açlık, hastalık ve esaret yüzünden bir ayda üç kez ayaklanma çıkan 'Feria Mesoamericana' gözaltı merkezinden bir feryat yükseldi.

Mother pleads for help in harrowing video from Mexico detention centre: 'My son is dying' | The Independent



“Hundreds of Haitian and African refugees rioted on Tuesday and tried to escape from the makeshift immigration centre in southern Mexico.” https://t.co/arrBH5Dlth — Errol Louis (@errollouis) June 29, 2019

© REUTERS / CARLOS BARRIA Göçmen çocuk ölümleri yetmedi: Trump, göçmenleri kendilerini yakmaya sürükleyen Avustralya'nın örnek alınmasını istedi

Kampın çitlerinin altındaki aralıktan yere yatıp başını uzatarak gazetecilere sesini duyurmaya çalışan Haitili iki çocuk annesi, ağlayarak şunları söyledi:

"Oğlum günlerdir hasta. Çok acı çektim. Bize bir parça yiyecek vermediler. İçme suyu yok. Yardım edin. Bana ve oğluma yardım edin. Çocuğum hasta, o hasta. İki oğlum var, biri 5 yaşında, öbürü 14 aylık. Yardım edin, lütfen, yardım edin."

"Nereden geliyorsun" sorusunu "Haiti" diye yanıtlayan gözü yaşlı anne, 10 gündür gözaltı merkezinde tutulduklarını, bebeğinin çok hasta olduğunu, her yerini böceklerin ısırdığını anlatarak yalvardı:

"Yardım edin, ne olur bana yardım edin."

İspanyolca konuşan anne, ellerini uzatarak "Adalet" dedi.

'Feria Mesoamericana' gözaltı merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasını ve salıverilmelerini talep eden çoğu Haiti ve Afrika kökenli yüzlerce göçmen, son olarak salı günü isyan çıkarıp merkezden kaçmaya çalıştı. Ancak gardiyanlar ve polis memurlarının müdahalesi, kurtulmalarına engel oldu.

Kamptan 15 metrekarelik odalarda 50 kişinin birden kaldığı, tuvaletlerin taştığı, sıçanların istila ettiği gibi haberler de geliyor.