ABD'ye geçmemeleri için Meksika'da tıkıldıkları kamptan bir annenin feryadı: Çocuklarım ölüyor, ne olur yardım edin

Trump yönetimiyle ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenleri güney sınırında durdurma konusunda anlaşmaya varmış bulunan Meksika'nın açlık, hastalık ve esaret yüzünden bir ayda üç kez ayaklanma çıkan 'Feria Mesoamericana' gözaltı merkezinden bir feryat yükseldi.
Mother pleads for help in harrowing video from Mexico detention centre: 'My son is dying' | The Independent— Errol Louis (@errollouis) June 29, 2019
“Hundreds of Haitian and African refugees rioted on Tuesday and tried to escape from the makeshift immigration centre in southern Mexico.” https://t.co/arrBH5Dlth
Kampın çitlerinin altındaki aralıktan yere yatıp başını uzatarak gazetecilere sesini duyurmaya çalışan Haitili iki çocuk annesi, ağlayarak şunları söyledi:
"Oğlum günlerdir hasta. Çok acı çektim. Bize bir parça yiyecek vermediler. İçme suyu yok. Yardım edin. Bana ve oğluma yardım edin. Çocuğum hasta, o hasta. İki oğlum var, biri 5 yaşında, öbürü 14 aylık. Yardım edin, lütfen, yardım edin.""Nereden geliyorsun" sorusunu "Haiti" diye yanıtlayan gözü yaşlı anne, 10 gündür gözaltı merkezinde tutulduklarını, bebeğinin çok hasta olduğunu, her yerini böceklerin ısırdığını anlatarak yalvardı:
"Yardım edin, ne olur bana yardım edin."
İspanyolca konuşan anne, ellerini uzatarak "Adalet" dedi.
'Feria Mesoamericana' gözaltı merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasını ve salıverilmelerini talep eden çoğu Haiti ve Afrika kökenli yüzlerce göçmen, son olarak salı günü isyan çıkarıp merkezden kaçmaya çalıştı. Ancak gardiyanlar ve polis memurlarının müdahalesi, kurtulmalarına engel oldu.
Kamptan 15 metrekarelik odalarda 50 kişinin birden kaldığı, tuvaletlerin taştığı, sıçanların istila ettiği gibi haberler de geliyor.
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