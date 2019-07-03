Bolivya lideri Morales: Venezüella’ya yönelik olası bir askeri istilanın Güney Amerika’da desteği olmaz

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Venezüella'ya olası bir askeri istilanın Güney Amerika’da desteği olmayacağını, durumun diyalog ile çözülmesi gerektiğini belirtti.

Sputnik’e konuşan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Venezüella’ya olası bir askeri istilanın Güney Amerika’da desteği olmayacağını, durumun diyalog ile çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Morales, "ABD bunu denedi ve başarısızlığa uğradı. Venezüella’da askeri istila olsaydı, Güney Amerika’dan destek alamazdı. Tüm Güney Amerikalılar, tüm Latin Amerikalılar, her türlü istilayı kabul etmemekte hemfikirler" diye konuştu.

'VENEZÜELLA’NIN SORUNLARINI HALK ÇÖZMELİ'

Venezüella’nın sorunlarının kendi halkı tarafından çözülmesi gerektiğini söyleyen Morales, Bolivya’nın dışarıdan herhangi bir müdahaleyi kabul etmeyeceğini vurguladı.

Bolivya lideri, "Venezüella’nın sorunları Venezüellalar tarafından çözülmeli. Biz hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz, ABD’nin müdahalesi başarısız oldu, devlete yönelik darbe başarısızlıkla sonuçlandı" vurgusunda bulundu.

Venezüella’nın ekonomik abluka ile karşı karşıya olduğunu hatırlatan Morales, “Ekonomik sorunlara, ekonomik ablukaya rağmen kararlılıkla (Hugo) Chavez'i, Bolivar devrimini savunan Venezüella halkına hayranlık duyuyorum. Bu şaşırtıcı” ifadelerini kullandı.

VENEZÜELLA’DA NELER YAŞANDI?

Uzun süredir ABD'nin ekonomik yaptırımları ve darbe girişimleriyle mücadele eden Venezüella, son olarak 21 Ocak’ta darbe girişimine sahne olmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, girişiminin ardından Venezüella halkına ayaklanma çağrısı yaptı. Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ise vakit kaybetmeden kendisini 'geçici devlet başkanı' olarak ilan etti. Guaido'nun ilanını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Guaido'yu ülkenin ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıdığını ilan etme kararı takip etti.

Söz konusu gelişmeler, dünyayı ikiye böldü. Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika, Guatemala ve İsrail muhalefet liderini tanıyacaklarını duyurdu ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden de Guaido'ya destek geldi. Türkiye, Rusya, Çin, Meksika, İran, Küba, Bolivya ve Yunanistan ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin yanında tavır aldı. Rusya, ABD'yi Venezüella'ya askeri müdahalede bulunmama konusunda uyarmıştı.