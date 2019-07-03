Bolivya lideri: Rus askeri teçhizatları ile ilgileniyoruz

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinin Rus askeri teçhizatları ile ilgilendiğini, ABD yapımı T-33 eğitim uçaklarını Rusya’dan muadilleri ile değiştirebileceklerini ifade etti.

Rusya’nın başkenti Moskova’da 11 Temmuz’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi planlanan Bolivya lideri Evo Morales, Rus silahları ile ilgilenip ilgilenmedikleri yönündeki bir soruya “Rus silahlarını satın almaya yönelik havacılık alanında olduğu gibi hizmet sağlanması alanında da büyük ilgi duyuluyor. Ortak bir komisyon var ve teknoloji transferinin iyi sonuçlar vermesini umuyoruz” yanıtını verdi.

Morales, geçen yıl T-33 uçaklarını kullanmayı bıraktıklarını, ülkesinin hava kuvvetlerinin bu uçakların Rus muadilleriyle değiştirilmesini istediğini ekledi.

Morales, Rus askeri teçhizatlarına yönelik büyük güven duyulduğunu, Latin Amerika’da çok sayıda Rus uçağı olduğunu, her şeyin ilgili komisyona bağlı olduğunu belirtti.