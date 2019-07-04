Küba ve Türkiye, Venezüella hastalarını kabul edecek

Daha önce Venezüella yönetimi, ağır hastaların tedavisinde kullanılması gereken maddi kaynakların ABD tarafından engellendiğini açıklamıştı.
Spc. Landon Stephenson
Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu konunun Norveç’te yapılan muhalefet ile görüşmelerde masaya yatırılacağını söylemişti. Venezüella yönetimi ayrıca ABD’nin yaptırımları yüzünden gereken tedavi alamayan çocukların hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
VTV televizyonunun aktardığına göre Arreaza, "Organ nakli bekleyen hastaları Küba kabul etmeye hazır, Türkiye de 5 hastayı almaya hazır. Kademe kademe Venezüellaların hayatını garanti altına alıyoruz" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)