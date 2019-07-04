Küba ve Türkiye, Venezüella hastalarını kabul edecek

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar yüzünden ülke içinde tedavisi imkansız hale gelen hastaları Küba ve Türkiye’nin tedavi etmeyi kabul ettiğini bildirdi.

Daha önce Venezüella yönetimi, ağır hastaların tedavisinde kullanılması gereken maddi kaynakların ABD tarafından engellendiğini açıklamıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu konunun Norveç’te yapılan muhalefet ile görüşmelerde masaya yatırılacağını söylemişti. Venezüella yönetimi ayrıca ABD’nin yaptırımları yüzünden gereken tedavi alamayan çocukların hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

VTV televizyonunun aktardığına göre Arreaza, "Organ nakli bekleyen hastaları Küba kabul etmeye hazır, Türkiye de 5 hastayı almaya hazır. Kademe kademe Venezüellaların hayatını garanti altına alıyoruz" dedi.