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    Eski Rio de Janeiro Valisi: 2016 Olimpiyat Oyunları için 2 milyon dolar rüşvet verdik

    Vagner Rosario
    Güney Amerika
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    Eski Rio de Janeiro valisi Sergio Cabral, 2016 Rio Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmak için 2 milyon dolar rüşvet ödediğini açıkladı.

    Rusya - atletizm
    © Sputnik / Anton Denisov
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    Eski Rio de Janeiro valisi Sergio Cabral,  perşembe günü hakim karşısında verdiği ifadede 2016 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği oylamasında Rio'nun seçilmesi için 2 milyon dolar ödediğini açıkladı.

    Cabral, paranın Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) eski başkanı Lamine Diack'e gittiğini ve Diack'ın Rio lehine dokuz oy kullanılmasını sağladığını söyledi. 

    Brezilya Olimpiyat Komitesi başkanı ve teklifin ana organizatörü Carlos Nuzman'ın kendisine Lamine Diack'in rüşvet almaya açık biri olduğunu söylediğini de belirten Cabral, Hakim Marcelo Bretas'a Nuzman'ın programın işe yarayacağına dair garanti verdiğini, çünkü Diack'in böyle bir uygulama geçmişi olduğunu dile getirdiğini aktardı. 

    'YAPTIK'

    Eski Rio de Janeiro valisi, Diack'in Rio'nun ev sahipliğinin 1,5 milyon dolar karşılığındaki altı oyla garanti olduğunu ve fazladan 500.000 dolar ödenirse daha fazlasını önerdiğini kaydetti. Cabral, söz konusu ek ödemeyi yaptıklarının altını "Yaptık" şeklinde cümle ile çizdi.

    Cabral ayrıca, Brezilya'nın tutuklu eski Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve kentin eski belediye başkanı Eduardo Paes'in bu olayda yer almadıklarını; ancak daha sonra konu hakkında bilgilendirildiklerini söyledi.

    Brezilya'daki savcılar, 2016 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapması için 2 milyon Dolar rüşvet ödeyen Nuzman'a Ekim 2017'de soruşturma başlattı.

    Brezilya Olimpiyat Komitesi Başkanı Carlos Nuzman gözaltına alındı.
    © AFP 2019 / Mauro Pimentel
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    IAAF eski başkanı Lamine Diack ise, Fransa'da yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanıyor.

    Bir miktar para karşılığında Rus sporcuların pozitif ilaç testlerini saklamak için bir komploya karıştığı iddiasıyla ilgili detaylar ortaya çıkan 86 yaşındaki Diack, yanı sıra yüksek profilli spor etkinlikleri için yapılan çeşitli ihalelerde ev sahibinin belirleneceği oylar için rüşvet aldığı iddialarıyla mahkeme önüne çıkacak.

    Etiketler:
    Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), Lamine Diack, Carlos Nuzman, Rio de Janerio, Rüşvet, olimpiyat, Brezilya, Sergio Cabral
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