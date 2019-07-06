Maduro'dan muhalefete diyalog çağrısı, orduya tatbikat talimatı: Kimse Venezüella'ya yanlış yapmasın

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki muhalefete ve tüm aktörlere bir kez daha diyalog çağrısı yaparken orduya da hem denizde hem karada tatbikatlar yapılması talimatı verdi.

Aylardır büyük bir siyasi buhran yaşayan ve darbe girişimlerine sahne olan Venezüella'da "Bağımsızlık İlanı"nın 208'inci Yıl Dönümü ve Bolivarcı Ulusal Silahlı Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları dolayısıyla hükümet askeri geçit töreni ve sivil yürüyüş, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhalifler ise protesto gösterisi düzenledi.

İktidardaki Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) ve destekçi sendika mensupları, Caracas'ın merkezindeki Nueva Granada Bulvarı'ndan Venezüella ordusunun gövde gösterisi yaptığı Kahramanlar Meydanı'na kadar yürüdü.

Devlet Başkanı Maduro, buradaki törenin ardından yaptığı konuşmada, "Kimse Venezüella'ya yanlış yapmasın. Venezüella'yı müdafaa etmek için halkımız da var, ordumuz da var. Birlik içindeyiz. Venezüella sarsılmaz bir şekilde bağımsız ve egemendir. Dünyadaki emperyalistler bunu böyle bilsin." ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE DİYALOG ÇAĞRISI

Venezüella'nın iç sorunlarının çözümünün barışla mümkün olduğunu vurgulayan Maduro, yine ülkedeki bütün siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal aktörlere ulusal diyalog çağrısı yaptı.

Maduro, "Elimi barış ve ittihat için uzatıyorum. Hepimiz bu cömert Venezüella'da birlikte yaşayabiliriz. Yeter artık bu darbe girişimlerine, kötülüklere, Venezüella'yı istikrarsız hale getirme ve zarar verme planlarına, askeri müdahale, işgal, ekonomik yaptırımlar, ambargo ve şiddet çağrılarına artık bir son verin." dedi.

Gelecek hafta ulusal diyalog konusunda güzel haberler alınacağını söyleyen Maduro, Venezüella muhalefeti ile daimi bir diyalog masası oluşturulmasını istediklerini ve bunu da başaracaklarını vurguladı.

ORDU, SINIRDA VE KARAYİPLER'DE TATBİKAT YAPACAK

Maduro ayrıca Venezüella ordusunu her duruma hazırlıklı tutmaları gerektiğine değindi. Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'e ve diğer askeri yetkililere yeni tatbikat talimatları verdiğini aktaran Maduro, "24 Temmuz'da Karayip Denizi'nde ve Venezüella’nın kara sınırlarında yapılacak tatbikatlar için hazırlıklara başlayın." dedi.

GUAİDO YİNE AYNI ÇAĞRILARI YAPTI

Caracas'taki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ofisinin önünde toplanan Guaido ve muhalifler ise ülkedeki son darbe girişimi çerçevesinde yakalanan emekli asker Rafael Acosta Arevalo'nun işkence sonucu ölümünü protesto etti.

ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteği ile aylardır orduyu darbeye çağıran ve bir de başarısız askeri kalkışma girişimine imza atan Guaido, Venezüella hükümeti için diktatörlük benzetmesinde bulundu.

Guaido, Arevalo davasına işaret ederek kendilerinin aslında askerleri savunduğunu öne sürdü ve orduya Devlet Başkanı Maduro'ya verdiği desteği çekmesi çağrısını yineledi.

Maduro hükümetinin günlerinin sayılı olduğunu iddia eden Guaido, hükümet karşıtı yeni sokak eylemleri düzenleyeceklerini duyurdu ve Venezüellalılardan yine sokağa çıkmalarını istedi.