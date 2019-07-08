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    FILE PHOTO: Venezuela's President Nicolas Maduro gestures during a rally in support of the government in Caracas, Venezuela May 20, 2019. REUTERS/Ivan Alvarado/File Photo

    ABD'nin darbe girişiminin lideri: Maduro yönetimiyle Barbados'ta görüşeceğiz

    © REUTERS / Ivan Alvarado
    Güney Amerika
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    Venezüella'daki siyasi krizi çözmek amacıyla muhalefetle hükümet arasındaki görüşmelerin bu hafta Barbados'ta yeniden başlayacağı duyuruldu. Açıklama, ABD'nin darbe girişiminin lideri Guaido ve arabulucu Norveç'ten geldi.

    Venezüella muhalefeti ile hükümeti arasında arabuluculuk yapan Norveç Dışişleri Bakanlığı, iki tarafın 'müzakere edilecek anayasal çözüm arayışı çerçevesinde ilerleme kaydetmek için buluşacağını' açıkladı. 

    Kesin tarih ve kimlerin katılacağı gibi pek çok ayrıntı hakkında bilgi vermedi. Ancak tarafların bugün masaya oturması bekleniyor.

    © REUTERS / STRINGER
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    Mayıs ayında Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan öngörüşmeler, herhangi bir anlaşmaya varılamadan dağılmıştı. 

    ABD'nin darbe girişimi kapsamında ocak ayında kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Twitter'dan İspanyolca yaptığı paylaşımda muhalefetin amacını 'diktatörlükten çıkış için bir yol müzakere etmek' diye ifade etti:

    "Norveç Krallığı'nın arabuluculuk çabasına karşılık, muhalefet, diktatörlüğün bitirilmesiyle ilgili müzakere tesis etmek için gaspçı rejimin temsilcileriyle toplantıya katılacak." 

    © REUTERS / CARLOS EDUARDO RAMIREZ
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    Muhalefet, yol haritasının üç maddesini şöyle dile getiriyor: "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun iktidarı gasp etmesinin son bulması, geçiş hükümeti kurulması, uluslararası gözlemcilerin gözetiminde serbest seçimler."

    Maduro hükümetinden de görüşmeyi teyit eden bir mesaj geldi. Hükümet yetkililerinin krize 'anayasal çözüm' için görüşmeye katılacağını duyuran İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, 'hükümetin barışı ve ulusal mutabakatı konsolide etmek amacıyla sarf ettiği çabaların meyve vermesi için dua ettiğinden' söz etti.

    Etiketler:
    Jorge Rodriguez, Nicolas Maduro, Juan Guaido, müzakere, görüşme, Barbados, Norveç, Venezüella
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