Bolsonaro yine Brezilya'yı karıştırmaya aday, bu kez de çocuk işçiliğini savundu

Tartışmalı çıkışlarına bir yenisini daha ekleyen Brezilya’nın Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bu kez de çocuk işçiliğini savundu.

Facebook üzerinden yaptığı haftalık canlı yayında Bolsonaro, "8 yaşından beri çalışıyorum, bugün neysem oyum. 8 ya da 9 yaşındaki bir çocuk bir yerde çalıştığı zaman birçok insan bunu 'çocuk işçiliği' ya da 'zorla çalıştırma' diye kınıyor. Ama o çocuk koka macunu (koka yapraklarından kokain çıkarılırken elde edilen ara ürün) kullandığında ise kimse bir şey söylemiyor" ifadesini kullandı.

Bolsonaro, “Hangi yaşta olursa olsun çalışmak kadın ve erkeğe saygınlık kazandırır” diye de ekledi.

Cuma günü katıldığı başka bir etkinlikte bu düşüncesini tekrar dile getiren Bolsonaro, "8 yaşından itibaren mısır ektim, muz topladım, aynı zamanda da okudum. Bu demagoji değil, gerçek” dedi.

SİYASETÇİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Jair Bolsonaro'nun açıklamaları siyaset dünyasında ve kamuoyunda tepki topladı.

Sosyalist siyasetçi Marcelo Freixo, "(Bolsonaro) bir çocuğun çalışmaya teşvik edilmemesi gerektiğinin en iyi örneği. (Bolsonaro gibi) yetersiz ve nefret dolu bir yetişkin olarak yetişmemesi için en iyi örnek" yorumunu yaptı.

Brezilya’nın İnsan Hakları, Aile ve Kadından Sorumlu Bakanı Damares Alves ise yaptığı açıklamada "Bizim kuşağımız çok erken yaşta çalışmaya başladı. Ben de çok erken yaşta çalıştım. Ama bu çocuk işçiliğini suç olmaktan çıkaracağımız anlamına gelmez." dedi.

Çocukların çalışmasının hak ihlali olduğunu vurgulayan Alves, buna izin verilemeyeceğini belirtti.

YASALAR NE DİYOR?

Brezilya’da yasalar 16 yaşından küçük çocukların çalışmasını yasaklıyor. Bunun tek istisnası ise çıraklar. Çırak olarak çalışmak isteyenler ise ancak 14 yaşından itibaren çalışabiliyor.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü’ne (IBGE) göre Brezilya’da 5 ila 17 yaşında 2.5 milyon çocuk işçi bulunuyor.