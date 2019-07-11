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21:35 11 Temmuz 2019
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    Venezüella'da hükümet ve muhalefet temsilcileri görüştü

    © Flickr / Joseph Remedor
    Güney Amerika
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    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (193)
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    Venezüella hükümeti ile muhalefet temsilcilerinin Barbados’ta yaptıkları görüşmeler sona erdi.

    Uzun süredir büyük bir siyasi buhran yaşayan ve darbe girişimlerine sahne olan Venezüella’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun temsilcilerinin Norveç’in ara buluculuğunda yaptıkları son görüşmeler tamamlandı.

    Juan Guaido
    © REUTERS / Manaure Quintero
    Guaido, Venezüella hükümetiyle müzakere ettiğini açıkladı

    Ülkenin kuzeydoğusundaki ada ülkesi Barbados’ta 3 gün süren son görüşmelerin tamamlanması Venezüella İletişim Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı ve hükümetin başmüzakerecisi Jorge Rodriguez tarafından duyuruldu.

    Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşmazlıkların anayasal ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi için Barbados’ta kurulan daimi barış masasının bu turu tamamlandı" ifadelerini kullanan Rodriguez, Barbados Başbakanı Mia Mottley’e de teşekkür etti. 

    Taraflardan görüşmelerde anlaşmaya varılıp varılmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Venezüella hükümeti ve muhalefet temsilcileri mayıs ayının ikinci haftasında Norveç’te bir araya gelmiş, bu görüşmelerden de herhangi bir anlaşma çıkmamıştı.

    VENEZÜELLA'DA DARBE GİRİŞİMİ

    Nicolas Maduro
    © AP Photo / Ariana Cubillos
    Uluslararası Temas Grubu, Caracas'ta Maduro ve Guaido ile görüştü

    Yıllardır ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşayan Venezüella'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı. 

    Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı. 

    Muhalifler çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü. 

    Maduro taraftarlarının da Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı. 

    Olayların ardından başlatılan soruşturmalar sonucunda bazı muhalif milletvekilleri tutuklanırken, bir kısmı da Avrupa ve bölge ülkelerinin büyükelçiliklerine kaçmıştı.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (193)

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    Etiketler:
    Barbados, Venezüella
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