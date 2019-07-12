Bolsonaro 'aile devleti'ni genişletmeye kararlı, oğluna ABD büyükelçiliğini önerdi

Globa tarafından aktarılan habere göre de Bolsonaro, kararın tamamen ‘oğluna bağlı olduğunu’ söyledi. Ancak bu görev için oğlunu seçmeye anında hazır olduğunu da belirtti.
ÖRNEK VERDİ, 'BAŞKA TÜRLÜ DAVRANIRDIM' DEDİ
Bir örnek de veren Jair Bolsonaro, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin oğlunun Brezilya Büyükelçisi olması durumunda ona ‘başka türlü davranacağını’ ve ‘herhangi bir elçi gibi olmayacağını’ söyledi.
Avukat ve federal polis memuru olarak görev yapmasının ardından politikaya atılan Eduardo Bolsonaro ise daha önce Brezilyalı diplomatların yakınmasıyla da gündeme gelmişti. Diplomatlar, oğul Bolsonaro’nun fiili dışişleri bakanı gibi davranmasını eleştirmişti.
Brezilya'nın daha önceki Washington Büyükelçisi geçtiğimiz nisan ayında emekli olmuştu.
‘AİLE DEVLETİ’
Jair Bolsonaro'nun adı rüşvet olaylarına karışan en büyük oğlu Flavio senatör olarak görev yapıyor. Bir diğer oğlu Carlos Bolsonaro ise Rio de Janeiro Şehir Konseyi üyesi. Cumhurbaşkanı'nın diğer oğlu ve kızı da Dışişleri Departmanı'nda kendisinin danışmanı olarak görev yapıyor.
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