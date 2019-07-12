Bolsonaro 'aile devleti'ni genişletmeye kararlı, oğluna ABD büyükelçiliğini önerdi

Çocuklarının her birine resmi bir unvan veren Brezilya’nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, oğlu Eduardo Bolsonaro’yu da ABD büyükelçisi yapmak istediğini açıkça ifade etti.

Oğlunu ABD’ye büyükelçi olarak atama planıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Jair Bolsonaro, “Bu konu benim radarımda. Evet, böyle bir ihtimal var. Donald Trump’ın çocuklarıyla da arkadaş. İngilizce ve Fransızca konuşuyor ve oldukça deneyimli. Benim bakış açıma göre, yeterli bir insan olabilir ve Washington’da harika bir iş çıkarabilir” dedi.

Globa tarafından aktarılan habere göre de Bolsonaro, kararın tamamen ‘oğluna bağlı olduğunu’ söyledi. Ancak bu görev için oğlunu seçmeye anında hazır olduğunu da belirtti.

ÖRNEK VERDİ, 'BAŞKA TÜRLÜ DAVRANIRDIM' DEDİ

Bir örnek de veren Jair Bolsonaro, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin oğlunun Brezilya Büyükelçisi olması durumunda ona ‘başka türlü davranacağını’ ve ‘herhangi bir elçi gibi olmayacağını’ söyledi.

Jair Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump ile bir hayli yakın ilişki kurmasıyla biliniyor.

Avukat ve federal polis memuru olarak görev yapmasının ardından politikaya atılan Eduardo Bolsonaro ise daha önce Brezilyalı diplomatların yakınmasıyla da gündeme gelmişti. Diplomatlar, oğul Bolsonaro’nun fiili dışişleri bakanı gibi davranmasını eleştirmişti.

Brezilya'nın daha önceki Washington Büyükelçisi geçtiğimiz nisan ayında emekli olmuştu.

‘AİLE DEVLETİ’

Jair Bolsonaro'nun adı rüşvet olaylarına karışan en büyük oğlu Flavio senatör olarak görev yapıyor. Bir diğer oğlu Carlos Bolsonaro ise Rio de Janeiro Şehir Konseyi üyesi. Cumhurbaşkanı'nın diğer oğlu ve kızı da Dışişleri Departmanı'nda kendisinin danışmanı olarak görev yapıyor.