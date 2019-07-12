Küba Dışişleri Bakanı: John Bolton, küresel güvenlik için en ciddi tehdittir

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un küresel güvenlik için en büyük tehdit olduğunu söyledi

Son aylarda İran ve Venezüella'ya yönelik saldırgan politikalarda oynadığı rolle öne çıkan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a bir tepki de Küba'dan geldi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın nüfuzu, uluslararası barış ve güvenlik için en ciddi tehdittir" ifadelerini kullandı.

The influence of #US National Security Advisor is the most serious threat to international peace and security. Invoking Monroe Doctrine in our hemisphere is an attack on the sovereignty and free determination of peoples. | #Cuba — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 12, 2019

Rodriguez, batı yarımkürede Monroe Doktrini'ne başvurmanın egemenliğe ve halkların kendi kaderini tayin hakkına bir saldırı olduğunu da sözlerine ekledi.

Bolton, nisan ayında, sosyalist hükümetlerle yönetilen Küba, Nikaragua ve Venezüella için "Trump yönetimi altında diktatörlere cankurtaran halatı atılmaz, cankurtaran halatları onların elinden alınır" demişti.

'En şahin yeni muhafazakar' olarak bilinen diplomat, ABD vatandaşlarının Küba'ya gönderdiği paraya kişi başına 1000 dolar sınırlaması ve aile ziyareti kapsamında olmayan Küba seyahatlerine kısıtlama getirdiklerini açıklamıştı.

ABD'nin Küba yaptırımlarına ordunun sahibi olduğu Aerogaviota havayolu dahil 5 kurum daha eklenmişti.