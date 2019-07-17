Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturması askıya alındı

Rio de Janeiro eyalet mahkemesi savcıları, 2017'de eski şoförü Fabricio Queiroz'dan, Senatör Flavio Bolsonaro'ya 48 kez yapılan para aktarımı hakkında soruşturma yürütüyor.
Yüksek Mahkeme Yargıcı Marco Aurelio Mello, şubat ayında, hesabında şüpheli mevduat hareketlerine rastlanması ve eski şoförü Queiroz'un hesabından kendisine yüklü miktarda ödemeler yapıldığının tespit edilmesi üzerine Flavio Bolsonaro hakkında başlatılan ancak ocak ayında askıya alınan soruşturmanın yeniden başlatılmasına hükmetmişti.
Mello, Brezilya’da seçilmiş yetkililerin sahip olduğu dokunulmazlık ve ayrıcalıkların bu soruşturma için geçerli olmadığını, zira isnat edilen suçların Flavio Bolsonaro'nun senatör olarak seçilmeden önce işlendiğini ifade etmişti.
COAF, Queiroz'un banka hesabında yalnızca bir yılda 300 bin dolardan fazla para giriş çıkışı olduğunu kaydetmişti.
Queiroz ise bu paranın çoğunlukla araç alım satımından geldiğini dile getirmişti. Senatör Bolsonaro, Queiroz'dan aldığı bir dizi ödemenin emlak satışından geldiğini ve banka işlemlerini yetkililerden saklamadığını söylemişti.
Flavio Bolsonaro ve Queiroz, haklarındaki iddiaları reddediyor.
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